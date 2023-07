Revue de The Other Pandemic par James Ball : QAnon en tant qu’agent pathogène post-vérité

MLa plupart des gens mis au courant d’un complot visant à kidnapper et assassiner des enfants à l’échelle industrielle voudraient faire quelque chose à ce sujet. Il n’est guère surprenant qu’Edgar Maddison Welch, apprenant l’existence d’un stratagème aussi odieux et indigné que les forces de l’ordre ne fassent rien, ait pris les choses en main.

Le 4 décembre 2016, Welch a apporté un fusil d’assaut et une arme de poing à Comet Ping Pong, une pizzeria de Washington DC, pour libérer les enfants retenus captifs au sous-sol. Mais il n’a trouvé aucun enfant et aucun sous-sol.

Ce revers n’a pas mis un terme au « Pizzagate », un fantasme dérangé parmi les détectives en ligne qui avaient identifié la comète Ping Pong comme la plaque tournante d’un réseau pédophile satanique basé autour de la campagne électorale présidentielle d’Hillary Clinton. Comme pour tant de théories du complot, l’absence de preuves à l’appui pourrait être repliée dans le récit original comme preuve d’une dissimulation.

Ce mécanisme d’auto-réplication est habilement déballé par James Ball dans The Other Pandemic: How QAnon Contaminated the World. Il s’agit d’une étude troublante des origines et de la résilience d’un réseau exceptionnellement polyvalent et pernicieux de mécontents numériques paranoïaques.

Pizzagate n’est qu’une intrigue secondaire dans l’édifice tentaculaire de la croyance QAnon. Les adhérents sont attirés dans la foi par un certain nombre de canaux – le fandom de Donald Trump ; hésitation à la vaccination ; La virginité du jeu vidéo adolescent qui s’apitoie sur lui-même est refondue en misogynie militante. Les adeptes sont alors radicalisés par la solidarité sectaire, le frisson d’appartenir à un gang en croisade et par les algorithmes des médias sociaux qui renforcent les préjugés et excluent la dissidence.

À certains égards, QAnon est une resucée d’anciennes théories du complot, s’appuyant sur des tropes établis de l’ère analogique : un vaste gouvernement mondial secret ; des «diffamations sanglantes» antisémites sur le meurtre rituel d’enfants qui remontent à des siècles. Mais la version du 21e siècle est également indigène à Internet, émergeant d’une soupe bouillonnante de salons de discussion ringards, puis évoluant pour prospérer dans une gamme d’écosystèmes numériques.

Ball, un ancien journaliste du Guardian, était autrefois un habitué de 4chan, la plate-forme où le « Q » anonyme a publié pour la première fois des indices alléchants sur un complot en cours au sommet du pouvoir. Cette expérience le prépare bien à la tâche de séquençage de l’ADN culturel et social du mouvement.

Comme pour tant de théories du complot, l’absence de preuves à l’appui pourrait être repliée dans le récit original comme preuve d’une dissimulation

Il est particulièrement perspicace sur l’influence des jeux de rôle en ligne et l’ambiguïté cultivée autour de ce qui est censé être pris au sérieux et de ce qui est drapé d’ironie. La philosophie originale de la pêche à la traîne était imprégnée de méfaits nihilistes, brisant les tabous pour le plaisir, transgressant pour les sensations fortes.

Cet idiome glissant de plaisanterie et non de plaisanterie a rendu difficile pour la politique dominante d’obtenir un achat sur QAnon avant qu’elle ne trouve son incarnation réelle dans Donald Trump. L’ampleur de la secte et la menace qu’elle représentait pour une société démocratique n’ont été enregistrées pour de nombreuses personnes que lorsque ses empreintes digitales sont apparues partout dans l’insurrection de la capitale qui a tenté de contrecarrer l’investiture de Joe Biden en tant que successeur de Trump.

L’échec des insurgés a provoqué des prévisions prématurées de la disparition de QAnon. Au lieu de cela, le virus a muté et s’est propagé. Pour Ball, ce n’est pas une métaphore biologique. Il soutient à partir des principes darwiniens, via la création originale par Richard Dawkins du mot «meme» pour une unité auto-réplicative de l’évolution culturelle, que QAnon est mieux compris comme un pathogène littéral. C’est une pandémie qui ravage le discours démocratique de la même manière que le Covid-19 a agressé les voies respiratoires.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour À l’intérieur du samedi Newsletter hebdomadaire gratuite Le seul moyen de découvrir les coulisses du magazine du samedi. Inscrivez-vous pour recevoir l’histoire de nos meilleurs écrivains ainsi que tous les articles et chroniques incontournables, livrés dans votre boîte de réception chaque week-end. « , »newsletterId »: »inside-saturday », »successDescription »: »Nous vous enverrons Inside Saturday tous les week-ends »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Cela soulève une question taquine, sans réponse dans le livre, sur le statut pathologique équivalent des systèmes de croyances irrationnelles établis depuis plus longtemps. Les grandes religions du monde, qui ont toutes inspiré des actes de violence insensés à travers l’histoire, devraient-elles également être traitées comme des maladies sociales ?

On peut difficilement reprocher à Ball d’avoir évité cette digression lorsque la tâche de cartographier un culte numérique aux multiples facettes est suffisamment complexe. Non moins délicate est la question d’un remède. Les traitements les plus courants sont la vérification des faits et le ridicule, qui ne réussissent qu’à enfoncer les fidèles plus profondément dans la ségrégation sociale. La réfutation à l’ancienne avec des preuves ne peut pas accomplir grand-chose sans une réforme plus large de l’infrastructure numérique qui crée des terrains de nidification pour l’info-maladie maligne.

En outre, la méfiance à l’égard de la politique a affaibli les systèmes immunitaires démocratiques bien avant que les médias sociaux n’incubent cette nouvelle souche de théorie du complot. Cela, conclut Ball, est une maladie chronique pour laquelle il n’existe pas de solution technologique rapide.