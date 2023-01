Revue de The Holocaust: An Unfinished History par Dan Stone – un correctif opportun à un récit changeant

jeÀ bien des égards, écrit l’historien Dan Stone, « nous avons échoué sans broncher à affronter la terrible réalité de l’Holocauste ». Son livre remarquable offre à la fois un aperçu narratif et une analyse des événements, remettant en question de nombreuses hypothèses courantes et revenant souvent sur la façon dont cette terrible histoire reste « inachevée ».

Selon Stone, certaines études universitaires récentes sur l’Holocauste ont souligné “la nature réactive de la prise de décision allemande, motivée principalement par des circonstances militaires”. Il ne conteste pas l’importance des facteurs contingents, tels que les rivalités entre les différentes factions nazies, ou la façon dont les dirigeants ont intensifié le niveau de persécution après que le public a largement échoué à s’opposer à la Nuit de cristal pogrom de novembre 1938 puis le programme d’euthanasie T-4. Mais il met également un accent fort sur « l’idéologie, entendue comme une sorte de théorie du complot fantasmagorique, comme noyau de la pensée et de l’action nazies ».

Un autre problème que Stone aborde de front est la variété de la brutalité nazie. L’Holocauste est parfois considéré comme “caractérisé par l’efficacité moderne du meurtre à la chaîne”. En réalité, comme le livre le précise, un tel « génocide industriel » s’est accompagné d’un « grand nombre de Juifs [who] ont été abattus dans des tueries face à face rappelant les massacres coloniaux, bien qu’à grande échelle » ou « dans des ghettos, où ils sont morts de faim ». Même Auschwitz était “low-tech, en partie construit avec des matériaux de récupération”.

Un chapitre puissant explore ce qui s’est passé à la fin de la guerre. La libération, affirme Stone, “doit être comprise entre guillemets : de nombreux survivants sont morts peu de temps après, trop malades pour être secourus, et bien d’autres, étonnés d’avoir survécu au régime nazi, ont été choqués de découvrir qu’ils étaient restés captifs, incapables d’aller là où ils voulaient » – le dernier camp de personnes déplacées n’a été fermé qu’en 1957. Les Juifs qui ont réussi à rentrer chez eux en Europe occidentale ont trouvé leurs souffrances et leurs histoires « résumées dans des récits officiels de résistance, de sacrifice patriotique et de solidarité nationale ». Pour la plupart des Juifs d’Europe de l’Est, « la maison n’existait plus ». Bien que la politique juive d’avant-guerre ait été « remarquablement variée », comme le souligne Stone, il n’est guère surprenant que « le sionisme ait prévalu » dans les camps de personnes déplacées, où les détenus « se sentaient rejetés par l’Europe, qu’ils rejetaient à leur tour ».

Stone est sceptique quant aux avantages souvent proclamés de l’éducation et de la commémoration de l’Holocauste

Bien que l’Holocauste ait été manifestement initié par les Allemands, il s’agissait en fait d’un “crime à l’échelle du continent” et a trouvé des collaborateurs volontaires et souvent enthousiastes dans toute l’Europe. Ces personnes, selon Stone, étaient motivées par “la cupidité, les aspirations nationalistes et l’affinité idéologique avec le nazisme”, mais il souligne également “le fait troublant… que de nombreux auteurs semblent avoir participé parce qu’ils aimaient le faire”.

Ce n’est peut-être pas nouveau pour les historiens, mais de nombreux pays, en particulier en Europe de l’Est post-communiste, ont mis du temps à reconnaître leur niveau de complicité. De récentes commissions d’enquête nationales ont apporté un éclairage précieux sur cette histoire troublante, mais elles ont également engendré ce que Stone appelle « la ressentiment” c’est « l’une des racines de la renaissance du fascisme en Europe aujourd’hui ».

Une loi de 2018 a érigé en « infraction pénale le fait d’accuser des Polonais d’être complices du meurtre de Juifs par les nazis ». Selon un érudit appelé Jan Grabowski, lui et ses confrères “les historiens indépendants de la Shoah continuent d’affronter aujourd’hui, en Pologne, toute la puissance et la colère de l’État”.

Les nationalistes de l’Europe de l’Est post-communiste ont, à juste titre, souligné les atrocités épouvantables commises par l’Union soviétique. Mais Stone signale que cela est parfois lié à l’idée que le communisme était “une idéologie” juive “” introduite dans la région de l’extérieur, ce qui implique que l’Holocauste peut être vu sous cet angle comme “une réponse justifiable”.

Comme cela peut le suggérer, Stone est sceptique quant aux avantages souvent proclamés de l’éducation et de la commémoration de l’Holocauste. Dans les années 1990, estime-t-il, la prise de conscience de l’Holocauste était non seulement généralisée, mais «canalisée en faveur des droits de l’homme, du cosmopolitisme et des idées progressistes». Depuis le millénaire, cependant, « ce récit confiant a déraillé. L’utilisation de la mémoire de l’Holocauste pour faire avancer les agendas nationalistes, pour faciliter les alliances géopolitiques à l’extrême droite ou pour “exposer” les penseurs progressistes pour leur antisémitisme supposé ou leur parti pris anti-israélien fait désormais partie du paysage.

Les implications de tout cela pourraient difficilement être plus décevantes. Tout comme « le nazisme était la manifestation la plus extrême de sentiments assez courants, et pour lesquels Hitler agissait comme une sorte de faiseur de pluie ou de chaman », suggère Stone, la défaite de son régime nous a laissé « un sombre héritage, une profonde psychologie de la fascination fasciste et du fantasme génocidaire vers lesquels les gens se tournent instinctivement dans les moments de crise – nous le voyons plus clairement dans l’alt-right et le monde en ligne, se répandant dans le courant dominant, de la théorie du complot ». Son livre offre un récit rapide, convaincant et érudit du génocide nazi et de ses conséquences. Mais à aucun moment, cela ne nous laisse croire que les événements sont maintenant en toute sécurité dans le passé.