Revue de The Great Escaper – Michael Caine est bourru et déchirant dans cette aventure de vétéran

NLe vétéran Bernard Jordan (Michael Caine) a raté le coche lorsqu’il a fallu postuler pour assister au 70e anniversaire du débarquement. Mais, encouragé par sa femme René (feu Glenda Jackson dans son dernier rôle), il décide de faire le voyage par ses propres moyens, s’enfuyant de sa maison de retraite à Hove avec ses essentiels dans un sac en plastique bleu. La prémisse de cette aventure réelle de retraités semble taillée sur mesure pour un traitement doucement comique sur grand écran, une aventure à tête plate vers le continent. Mais en fait, le film a une approche étonnamment mélancolique, avec Caine livrant une performance bourrue et déchirante dans le rôle d’un homme confronté tardivement à la culpabilité paralysante du survivant et à la connaissance que les blessures psychologiques subies au combat ne guérissent jamais complètement. Réalisateur Oliver Parker (L’armée de papa) privilégie les fonctionnalités sans fioritures ; les flashbacks de la Seconde Guerre mondiale et les scènes contemporaines ont en quelque sorte une patine de téléfilm. Mais il y a une réelle charge émotionnelle dans la narration et Caine, à 90 ans, est un KO.