Revue de The Creator : Superbe à regarder, mais les personnages creux en deux dimensions manquent de soins

LE CRÉATEUR

(12A) 135 minutes

★★★☆☆

Les humains sont les pires, non ? Avec notre désir de gouverner le monde, de déclencher des guerres et, oh, de faire exploser la planète.

Mais et s’il existait une autre race d’humains qui tentait de nous détruire tous, pour le bien du monde ?

C’est l’idée derrière The Creator, où l’intelligence artificielle a créé le super-continent de la Nouvelle Asie.

Nous sommes en 2070 et les androïdes ont évolué pour ressembler, sonner et se sentir comme de vraies personnes, à l’exception d’un trou mécanique dans leur oreille.

Merveille futuriste

Dans les premiers instants du film, nous découvrons que l’IA a appris à préparer nos repas, à nous conduire et à prendre soin de nos vies.

Mais l’IA devient une menace et les robots décident bientôt de déclencher une bombe nucléaire à Los Angeles, tuant un million de personnes. Donc ils ne sont pas tous bons.

Les États-Unis tentent d’éradiquer le problème de l’IA et font appel aux compétences de l’ancien agent des forces spéciales Joshua, interprété par l’acteur de Tenet, John David Washington.

Il doit retrouver le créateur de New Asia, une IA insaisissable.

Bientôt, Joshua découvre qu’un petit enfant d’IA, Alphie (Madeleine Yuna Voyles), pourrait détenir la clé de la disparition soudaine de sa femme enceinte Maya (Gemma Chan).

Réalisé et écrit par le maître de la science-fiction Gareth Edwards de Rogue One, il y a beaucoup à admirer.

La technologie est à tomber par terre. Non seulement impressionnant, mais cela vous fera souvent marmonner « mais comment ? pendant les scènes d’IA de masse.

Le film est tourné dans un nombre incroyable de 80 lieux à travers le monde et l’équipe, dont le directeur de la photographie Greig Fraser, crée une merveille futuriste dont vous ne voulez pas détourner le regard. Cependant, ce qu’il réalise visuellement, il ne le parvient pas émotionnellement.

Les personnages semblent souvent creux et on nous demande de nous soucier de relations qui ne se sont déroulées que quelques secondes avant d’être arrachées.

L’histoire est plutôt confuse, la première heure étant celle d’un homme qui s’occupe à contrecœur d’un enfant doté de super pouvoirs.

Il se précipite ensuite dans un lien sérieux entre les deux – puis dans l’espace et dans une guerre à part entière.

Les humains sont également décevants en deux dimensions, menant la guerre partout où ils vont avec peu ou pas d’histoire ou d’émotions lisibles.

C’est un régal visuel sans les sensations.

SCIE X

(18) 118 minutes

★★★★☆

DE tous les méchants du cinéma pour éviter de se retrouver du mauvais côté, John Kramer est tout en haut de la liste.

Jigsaw est de retour et plus barbare que jamais dans Saw X, un film qui devrait consolider l’héritage de Tobin Bell parmi les plus grands acteurs du genre de l’horreur.

Situé quelques semaines après le premier jeu horrible de la franchise, John est furieux après s’être fait dire qu’il lui restait « des mois à vivre » parce qu’il avait « beaucoup de travail à faire ».

Tout en mettant de l’ordre dans ses affaires, il découvre au Mexique un traitement expérimental qui promet de guérir son cancer du cerveau pour 250 000 $.

Mais quelques jours après l’opération, John découvre qu’il s’agissait d’une escroquerie et cherche sa vengeance la plus impitoyable à ce jour, aux côtés de sa protégée Amanda Young, qui a survécu à un « piège à ours inversé » dans Saw I.

Préparez-vous à vous tortiller et à crier tandis que les fraudeurs se coupent les membres, arrachent la matière cérébrale et coupent de gros morceaux de chair pour « prouver » leur volonté de survivre.

Saw X est sans conteste le meilleur opus de la franchise depuis des années grâce à des rebondissements sournoisement déments, du gore à gogo et une dose d’humour étonnamment copieuse.

Josh Saunders

FAIR-PLAY

(18) 113 minutes

★★★★☆

PARFOIS, vous n’êtes pas préparé à ce qu’un film a à offrir.

C’est exactement le sentiment de ce thriller érotique qui vous donne une bonne gifle dès la première scène pour vous captiver.

Fair Play est un tueur de passion fulgurant, au cinéma maintenant et sur Netflix à partir du 6 octobre[/caption]

Écrit et réalisé par Chloé Domont, il raconte l’histoire sombre d’ambitieux analystes de hedge funds Emily (Phoebe Dynevor) et Luke (Alden Ehrenreich), qui n’ont pas révélé leur relation avec leur société acharnée.

Ils s’aiment férocement et profitent de nombreux corps à corps passionnés, s’amusant clairement sur l’élément secret de leur liaison.

Mais quand Emily devient la patronne de Luke, la vie s’effondre.

À mesure que les frictions entre eux augmentent, vous vous demandez si leur relation était motivée par la perversité et non par la gentillesse. Explorant la frontière très fine entre l’amour et la haine, ce drame sexy et sombre met en lumière une culture d’entreprise maléfique, avec une consommation excessive d’alcool, de drogue et de bonus.

Eddie Marsan est parfait en tant que patron de l’enfer pratiquement silencieux et Dynevor donne un excellent tour en tant que protagoniste.

Un tueur de passion fulgurant, en salles dès maintenant et sur Netflix à partir du 6 octobre.