Revue de Sonic Lamb : Vous pouvez maintenant ressentir la musique | Actualités technologiques

J’examine les écouteurs depuis plus d’une décennie maintenant, alors que les écouteurs s’améliorent constamment, offrant une superbe qualité audio à des prix inférieurs, il est rare de trouver une innovation qui modifie complètement votre expérience de consommation musicale. Et c’est un moment de fierté lorsqu’un tel changement est déclenché par une entreprise indienne. C’est exactement ce que Sonic Lamb de Rapture Innovation Labs, basé à Mangalore, essaie de faire.

En termes simples, Sonic Lamb est un casque haute fidélité qui utilise un pilote propriétaire supplémentaire qui convertit les signaux audio en impulsions mécaniques, transformant les coussinets d’oreille uniques en un diaphragme virtuel qui permet aux utilisateurs de ressentir la musique. La société affirme qu’au lieu de transférer directement les sons basse fréquence sous forme d’ondes de pression atmosphérique dans l’oreille, dans Sonic Lamb, l’audio basse fréquence est dirigé vers la peau et les os sous la forme d’une impulsion mécanique via les « wooferpads ».

Mais cela se traduit-il vraiment par une expérience d’écoute unique ? Voyons.

Les bandeaux sont rembourrés pour de longues heures d’écoute, bien qu’ils aient tendance à devenir un peu chauds à l’intérieur dans les conditions étouffantes de l’Inde (Crédit image : Nandagopal Rajan/The Indian Express)

Le Sonic Lamb est un grand casque moelleux qui couvre vos oreilles et les niche dans des coussinets très confortables. Les bandeaux sont rembourrés pour de longues heures d’écoute, même s’ils ont tendance à devenir un peu chauds à l’intérieur dans les conditions étouffantes de l’Inde. Les oreillettes sont grandes, celle de droite abritant la plupart des commandes, de l’alimentation au volume, en passant par la molette de commande de mode. Il y a un port 3,5 mm ainsi qu’un port USB-C pour le chargement.

Pour commencer, les écouteurs sont dotés d’un mode Hear standard dans lequel le pilote hybride n’intervient pas beaucoup. Lorsque j’ai allumé les écouteurs pour la première fois, j’ai pu entendre leur note signature résonner à l’intérieur des écouteurs, donnant un bon indicateur des choses à venir. J’ai commencé avec le mode Hear qui offre un profil audio très riche et légèrement favorable aux basses. Mais il ne s’agit pas d’une expérience riche en basses, mais d’un effet d’enveloppement doux, même si tout le reste apparaît avec une bonne clarté.

À l’écoute d’une chanson comme Creep de Kina Grannis, le chant transparaît même si la basse donne à la guitare une âme qui lui est propre. Lorsque je passe au mode Feel suivant, la guitare prend tout à coup un coup de pouce… presque comme si j’ajoutais un sentiment d’agressivité à la douleur. Mais le chant est toujours là où il était et c’est l’effet des deux haut-parleurs dans chaque oreille. Le conducteur dynamique contrôle l’air et le conducteur hybride transmet lentement la sensation autour de vos oreilles.

Alors que je passe au troisième mode Immersion avec Teenage Dirtbag, je peux sentir la musique sur les oreillettes. Certains éléments de la chanson sont déplacés vers la couche de sensation, principalement la guitare et les percussions. Je me suis souvenu que je n’avais que la playlist pour ça. Je suis passé à Karasuma de David Kechley et je pouvais aussi sentir les trompettes dans cette composition étonnante qui met à rude épreuve même les meilleurs écouteurs du marché. Avec Circuits de Cindy McTee, j’avais l’impression que ma tête était à côté de la grosse caisse. On ressent aussi cette sensation avec beaucoup de refrains, comme dans Boogie Street de Leonard Cohen. Ce casque avec sa scène sonore vous emmène à un tout autre niveau. C’est une expérience immersive, j’avais l’impression d’écouter Cohen chanter en live… quelque chose que je ne pourrai jamais faire dans la vraie vie.

Le quatrième mode Beast est destiné lorsque vous manquez un mariage punjabi ou une discothèque à Goa (Crédit image : Nandagopal Rajan/The Indian Express)

Le quatrième mode Beast est destiné lorsque vous manquez un mariage punjabi ou une discothèque à Goa. Ici, vous avez l’impression que vos oreilles sont tombées dans une mare de quelque chose de puissamment narcotique. Cela fonctionne aussi pour ce genre de chansons. Par exemple, ceci est fait pour ceux qui aiment Du Hast et Tub Thumbing, même si cela donne une nouvelle couche à des chansons même familières comme Rangisari et Anandadhara.

Franchement, j’ai été époustouflé lorsque j’ai eu pour la première fois une démo de Sonic Lamb. C’était comme la première fois que je voyais un film en 3D, une expérience hallucinante. Mais ensuite, lorsque la 3D est arrivée à la télévision, après l’admiration initiale, vous n’utilisez pas vraiment cette fonctionnalité. Le dernier mode du casque devra être comme ça, une fonctionnalité à laquelle vous savez avoir accès mais que vous souhaitez utiliser avec parcimonie.

Là où cela fonctionne très bien, c’est lorsque vous voulez regarder, par exemple, un Conjuring sur le téléviseur seul à la maison et vivre en toute sécurité la lumière du jour hors de vous-même. Pour les films, le troisième mode Immersion est parfait.

La société pense qu’il y a aussi un angle de jeu à cela et je ne peux qu’être d’accord, en particulier avec le mode Beast où vous pouvez sentir quelqu’un se faufiler sur vous par derrière. La société propose donc un microphone de type perche amovible à ces utilisateurs.

Le Sonic Lamb est le casque le plus intéressant qui soit à mes oreilles depuis un certain temps. C’est un bon casque qui offre une lecture riche sans dénaturer ce que le musicien voulait. Le conducteur hybride vous offre la possibilité d’améliorer littéralement l’expérience. Mais je pense que le mode extrême pourrait être un peu excessif pour une simple écoute tranquille, ce que beaucoup d’entre nous veulent faire la plupart du temps. La Bête, et dans une certaine mesure le mode Immersion, peuvent devenir un peu épuisants sur de longues durées.

Au prix proposé de Rs 15 999, le Sonic Lamb est un excellent casque pour ceux qui aiment faire passer leur musique au niveau supérieur. Cependant, l’absence de suppression active du bruit est un frein à ce niveau de prix. Mais rappelez-vous qu’il s’agit d’une innovation indienne, encore si rare dans le domaine audio et c’est une bonne raison pour nous de soutenir cette marque.