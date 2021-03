Six minutes à minuit Classé PG-13 pour la violence. Durée: 1 heure 39 minutes. Dans les théâtres et disponibles à la location ou à l’achat sur Apple TV , jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.

Un tel endroit existait: le Augusta Victoria College à Bexhill-on-Sea. Son insigne d’école contenait à la fois un Union Jack et une croix gammée. C’est ici que les filles de l’élite nazie sont allées finir. De ce fait particulier, Eddie Izzard, dont la famille est originaire de Bexhill, a décidé de forger un film; Izzard joue non seulement dans «Six Minutes to Midnight», mais est également l’un des scénaristes et un producteur exécutif.

