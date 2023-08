Revue de Silent Roar – charmante histoire de passage à l’âge adulte sur l’angoisse existentielle et le surf

Sle cinéaste né à Kye Johnny Barrington a été nominé aux Bafta en 2013 pour son court métrage Tumulte et maintenant il ouvre le festival du film d’Edimbourg avec son premier long métrage : un drame fantasque sur le passage à l’âge adulte avec une touche de Bill Forsyth, qui se déroule sur l’île de Lewis dans les Hébrides extérieures. Il s’agit d’un paysage magnifique et lointain dont le vide immense est utilisé de manière intéressante par Barrington et son directeur de la photographie Ruben Woodin Dechamps comme une toile vierge pour de douces envolées de fantaisie.

Le résultat est un film sympathique, doux et souvent drôle, bien qu’il s’écarte un peu des tweees loin des fées et un peu incertain quant à savoir si la religion organisée est mauvaise ou non. Louis McCartney et Ella Lily Hyland donnent des performances très intelligentes et sympathiques dans le rôle de Dondo et Sas, deux lycéens de la petite ville de Uig. Dondo vit avec sa mère veuve Veronica (Victoria Balnaves), dans un deuil non résolu depuis que son père pêcheur a été perdu en mer un an auparavant, le corps n’ayant jamais été retrouvé. Sas est une fille très intelligente qui espère étudier la médecine, grattant paresseusement sa guitare électrique tout en regardant une affiche de Jimi Hendrix et réalisant, un peu à son grand dam, qu’elle pourrait avoir des sentiments pour Dondo, son compagnon d’enfance, bizarre et obsédé. avec le surf.

La mère tendue de Sas (Fiona Bell) n’aime pas beaucoup Dondo, ni son intimité croissante avec Sas, remarquant avec amertume derrière son dos : « Le pouvoir de l’absurdité entre les yeux de ce pauvre garçon… » Puis un nouveau ministre de l’église étrange et charismatique se présente , joué par Mark Lockyer de la RSC, un homme qui a des opinions bien arrêtées sur le surf ou sur toute autre activité le jour du sabbat, et qui suggère même que le père de Dondo a pris son destin en main en allant pêcher le jour du Seigneur. L’étrange et intense conviction du ministre et sa croyance apparente que le père de Dondo est peut-être encore en vie quelque part – Lockyer a un discours de chaire étrange et amusant appelant les créatures marines à ramener le pauvre homme à la maison – ont un effet écrasant sur Dondo, qui devient un croyant. la crise émotionnelle qui s’ensuit le conduit au bord de la dépression.

Barrington a une belle manière avec le dialogue comique et les décors drôles; J’ai adoré la scène de l’école dans laquelle une enseignante grincheuse dit à Sas qu’elle doit enlever ses bracelets bruyants et elle n’accepte que s’il rase la barbe qu’il a bruyamment grattée tout au long du dernier examen. Il y a beaucoup de bons moments et de configurations amusantes partout et Barrington a une bonne idée des lieux. Mais je me demandais si suffisamment de travail avait été consacré au scénario et à la détermination exacte de ce que nous faisions avec tout cela. En particulier, il y a – et ceux qui craignent les spoilers et l’analyse narrative feraient mieux de détourner le regard maintenant – la question de savoir si l’apogée d’un film en brûlant un bâtiment est un peu la première route. Mais Barrington est tout à fait dans son droit de dire que si c’est assez bien pour Martin McDonagh dans The Banshees of Inisherin, c’est assez bien pour lui. Silent Roar a de l’humour et du charme.