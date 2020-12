Disney a en fait une tradition plutôt fière de films sportifs au fil des ans, notamment « Miracle » (à propos de l’équipe de hockey olympique américaine de 1980) et « Remember the Titans ». « Sécurité » aspire clairement à cette société, qui se situe quelque peu en dehors de la timonerie des originaux de type Disney Channel du service de streaming.

L’intrigue se concentre sur Ray McElrathbey (Jay Reeves), un joueur de football de première année à l’Université de Clemson, dont la jonglerie entre l’école, le sport et une nouvelle relation féminine (jouée par Corinne Foxx, la fille de Jamie) souffre d’une grave complication: sa mère, qui a aux prises avec une dépendance, doit aller en cure de désintoxication, laissant Ray s’occuper de son frère de 11 ans, Fahmarr (Thaddeus J. Mixson), ou le voir entrer dans le système d’accueil.

Au début, Ray choisit d’emmener Fahmarr dans son dortoir, essayant de cacher sa présence à tout le monde sauf à son colocataire comique-soulagement (Hunter Sansone). Sans surprise, sa performance en souffre, tout comme le film après un certain temps pendant cette période.

Finalement, la vérité sort et la communauté se rallie autour du duo. Mais cela risque de mettre en danger la bourse de Ray grâce à ces règles obscures de la NCAA sur les avantages inappropriés pour les athlètes, forçant potentiellement un choix entre la famille et le football.

Réalisé par Reginald Hudlin (dont les crédits récents incluent « Marshall ») à partir d’un scénario de Nick Santora, le cœur du film vient non seulement du lien fraternel, mais aussi de l’aspect « Il faut un village » de la situation de Fahmarr. Cela conduit à plusieurs clichés de films sportifs, y compris l’entraîneur adjoint difficile mais attentionné (James Badge Dale) qui s’intéresse particulièrement à Ray.

En tant qu’approbation ultime des racines dignes d’un film télévisé de l’histoire, le film se termine par une vidéo du segment d’Oprah Winfrey qui lui est consacré, l’étalon-or des sceaux d’approbation de bien-être.

Pourtant, il y a un besoin peut-être inévitable de faire traîner le drame – et la comédie, avec de petits défis comme faire glisser Fahmarr dans la salle de bain du dortoir – avant d’atteindre le résultat satisfaisant, et « Safety » (une référence à plus que la position de Ray sur le champ) serpente quelque peu pour y arriver.

Comme l’a clairement montré la présentation de la journée des investisseurs de cette semaine, Disney + a principalement recherché des films originaux qui cadrent avec sa marque familiale – pensez à l’action en direct « Lady and the Cloc » – tout en servant de foyer à des concepts qui auraient pu avoir du mal à faire beaucoup d’une explosion en termes de box-office du week-end d’ouverture.

Par rapport à ce critère, «Sécurité» donne l’impression qu’il vise un peu plus haut que certains des tarifs du service, et c’est bon et édifiant. Si vous ne comptez que quelques points, ce n’est pas un mauvais point de départ.

« Safety » sort le 11 décembre sur Disney +. Il est classé PG.