L’image la plus frappante est peut-être une photo de la classe de droit de Ginsburg en 1956, se concentrant sur elle entourée de pairs masculins. À ce moment-là, raconte-t-elle à une classe visiteuse, une carrière juridique «me semblait un domaine dans lequel les femmes n’étaient pas encore recherchées». Plus tard, elle aborde la question de savoir si elle rêvait d’être élevée à la Cour suprême en disant: «Vous n’aspirez pas à quelque chose qui est une responsabilité si lointaine».

Ginsburg se souvient avoir souffert de «trois grèves» lorsqu’elle a commencé à postuler à des emplois dans des cabinets d’avocats d’élite – étant une femme, juive et mère d’un jeune enfant. Même avant cela, elle était «très sensible à la discrimination», explique-t-elle, grandissant dans une famille juive pendant la Seconde Guerre mondiale.

Bien sûr, Ginsburg a contribué à briser de nombreux plafonds de verre, en adoptant une stratégie juridique sournoise qui comprenait l’utilisation d’hommes comme plaignants dans des affaires de discrimination entre les sexes afin de faire avancer la cause des femmes et de l’égalité.

Discutant de l’écriture et de la perspicacité stratégique de Ginsburg, l’ancien associé ME Freeman la compare au golfeur Tiger Woods à son apogée, affirmant que Ginsburg jouait simplement à un niveau plus élevé que tout le monde autour d’elle.