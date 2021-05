Revue de «  Pink Skies Ahead  »: faire la fête par l’anxiété

Boule d’énergie maniaque aux cheveux bleus, Winona (Jessica Barden), 20 ans, a abandonné l’école et est rentrée chez ses parents. Dans un moment crucial pour retrouver l’autonomie, Winona est retardée. Elle ne peut pas, pour sa vie, passer son examen de conduite. Même si elle est devenue trop grande pour son pédiatre de longue date (Henry Winkler), Winona le voit toujours et il lui dit qu’elle a un trouble anxieux – une étiquette qu’elle rejette immédiatement. Elle continue sa vie: faire la fête, se défoncer, se gaver de bonbons et sortir ensemble. Elle rencontre un doctorat aux liens étroits. étudiant et les choses semblent aller sur la bonne voie. Mais comme on peut s’y attendre, sa vie se précipite vers un accident.

«Pink Skies Ahead» se déroule en 1998, lorsque l’écrivain / réalisateur Kelly Oxford aurait eu à peu près l’âge de Winona. Le premier film d’Oxford est semi-autobiographique, adapté d’un essai de la sienne, intitulé «No Real Danger», et il reflète l’anxiété avec laquelle elle a lutté en tant que jeune adulte.