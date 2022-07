Revue de Persuasion : Le film Netflix est un désastre absolu

Il est difficile d’exagérer à quel point Netflix est mauvais Persuasion est, et de combien de manières.

Comme une imitation du hit de Netflix Bridgerton, Persuasion est une pâle copie. Alors qu’il vise le pastiche Régence enrobé de bonbon qui Bridgerton mis à la mode, il est trop solidement convaincu de ses propres vertus pour se délecter de la mousse qui rend Bridgerton si satisfaisant. Il singe BridgertonLes anachronismes effrontés (« Un 5 à Londres est un 10 à Bath ! ») comme si son public devait les considérer comme des révélations plutôt que comme de faibles blagues désormais plus que fatiguées.

En tant que vitrine pour Dakota Johnson, c’est une déception. La présence facile de Johnson à l’écran a été le facteur rédempteur de nombreux mauvais films avant celui-ci, mais dans le rôle principal d’Anne Elliot, elle ne fait rien pour alléger Persuasion alors qu’il oscille sur son pendule émotionnel d’austère à terne. Au lieu de cela, elle fait un clin d’œil à la caméra avec son meilleur Jim-de-Le bureau sourire narquois, comme pour dire : « Ne sommes-nous pas tous d’accord pour dire que c’est charmant ? Nous ne le sommes pas.

En tant qu’adaptation de Jane Austen Persuasion, c’est une catastrophe. Là où l’original d’Austen est dévastateur dans sa retenue, ce film est large dans son humour, superficiel dans ses émotions et maladroit dans sa caractérisation. De manière impardonnable, cela gâche l’un des moments les plus romantiques d’Austen, sapant la scène emblématique de l’écriture de lettres jusqu’à ce qu’elle perde toute logique interne et, avec elle, toute puissance émotionnelle.

Pris pour lui-même, purement comme un film, Persuasion est tout simplement mauvais. C’est ennuyeux. Ce n’est pas romantique. Ce n’est pas drole. Ce n’est pas triste. Il semble n’avoir aucune raison d’exister – et la raison pour laquelle il finit par s’offrir est franchement insultante pour toutes les personnes impliquées.

Évaluation: 1 sur 5

Persuasion, réalisé par Carrie Cracknell et avec un scénario de Ron Bass et Alice Victoria Winslow, suit vaguement l’intrigue de l’original d’Austen. Anne Elliot – riche, jolie et charmante – était autrefois follement amoureuse du jeune marin sans le sou Frederick Wentworth. Ils étaient fiancés. Mais les amis et les proches d’Anne l’ont convaincue qu’elle ne devait pas se jeter à 19 ans sur un homme qui n’avait pas d’argent et peu de perspectives, et ainsi elle a brisé le cœur de Wentworth.

Lorsque le roman et le film s’ouvrent, c’est huit ans plus tard. Anne ne s’est jamais remise de Wentworth, mais elle est maintenant célibataire, résignée à consacrer sa vie à s’occuper de ses sœurs et des enfants de sa sœur. Wentworth, quant à lui, est devenu capitaine dans la marine. Il est maintenant riche et respectable, à la recherche d’une femme à lui, et toujours furieux contre Anne pour avoir mis fin à leur relation comme elle l’a fait. Et les circonstances ont concouru à faire de lui un invité chez sa sœur pendant qu’Anne y séjourne également.

Anne d’Austen réagit à ces circonstances comme elle réagit à la plupart des choses : en restant extérieurement aussi calme et posée que possible, tout en étant torturée intérieurement. La tension entre les pressions sociales qu’Anne est forcée de gérer et sa profonde douleur émotionnelle fait partie de ce qui motive Austen Persuasion avant, ce qui le rend si déchirant à lire.

Ce type de division intérieure est certes difficile à dramatiser à l’écran. La solution que Cracknell et ses collaborateurs ont inventée est certes nouvelle : ils s’en sont complètement débarrassés.

Chez Netflix Persuasion, Anne prend les manières de l’héroïne d’une comédie romantique des années 90, pleurant dans la baignoire, pleurant dans de copieuses quantités de vin rouge, pleurant alors qu’elle tombe accidentellement en versant de la sauce sur sa tête. Lorsqu’elle ne pleure pas, elle est soit en train d’agresser devant la caméra les faiblesses de ses proches, soit de laisser échapper des non-séquences dans des situations sociales embarrassantes. “Parfois, je rêve qu’une pieuvre me suce le visage”, raconte-t-elle à une partie.

Wentworth, quant à lui, a perdu le charme raffiné et l’énergie fonceuse de son homologue littéraire. Incarné par Cosmo Jarvis, Wentworth est timide, maussade et vague; un cyborg Darcy sans la spécificité. Il donne un bon regard, mais aucune preuve de quoi que ce soit derrière.

Le film reprend brièvement lorsque Henry Golding arrive pour jouer M. Elliot, le cousin d’Anne et le rival de Wentworth pour son cœur. Golding est en mode pur méchant virevoltant de la moustache (bien qu’inexplicablement, Cracknell ait omis l’intrigue dans laquelle M. Elliot se révèle en fait être un méchant). Sa présence ajoute une bouffée d’énergie bienvenue à la procédure.

L’énergie manque en grande partie ici, un fait dont le film semble totalement ignorer. Persuasion continue sous l’hypothèse apparente que tous ses anachronismes à la mode donneront vie au vieil Austen. Là où Austen écrivait, avec son sens aiguisé de l’ironie et du paradoxe social : « Maintenant, ils étaient comme des étrangers ; voire, pire que des étrangers, car ils ne pourraient jamais faire connaissance. C’était une séparation perpétuelle », Cracknell rend la ligne douloureusement maladroite,« Maintenant, nous sommes des étrangers. Non, pire que des étrangers. Nous sommes des ex. Puis la caméra recule pour vous laisser contempler le résultat, comme si ce film vous avait rendu service Persuasion sens au 21ème siècle, de la même manière que Désemparés fabriqué Emma prend tout son sens au 20e siècle.

Mais le truc c’est qu’Austen Persuasion fait déjà sens au 21ème siècle. (Donc, d’ailleurs, est-ce que Emmadont un fait Désemparés était pleinement conscient.) Bien sûr, les codes sociaux qui ont poussé Anne Elliot à dissimuler son propre chagrin ont changé. Mais les émotions au cœur du roman – la solitude, le désir, le désespoir – respirent puissamment dans le présent.

Adaptation Emma dans Désemparés a fonctionné parce que sa transposition des mœurs de Regency dans un lycée SoCal des années 90 était ludique et pleine d’esprit. Désemparés n’expliquait pas Emma à un public trop stupide pour comprendre. Il s’amusait avec son public.

PersuasionLa tentative de transposer les mœurs modernes dans l’Angleterre de la Régence semble tout simplement maladroite et condescendante. On dirait que le film pense que vous êtes trop stupide pour comprendre Jane Austen par vous-même, alors au lieu d’essayer de donner vie à son travail, il est décidé de vous donner un résumé à la cuillère.

Dans un moment indélébile d’Austen Persuasion, Wentworth dit à Anne: “Je suis à moitié agonie, à moitié espoir.” de Netflix Persuasion est toute l’agonie.