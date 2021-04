Le documentaire «Nos villes» sert de compagnon au livre de 2018 du même titre, dans lequel les auteurs, James et Deborah Fallows, ont relaté leurs voyages à travers le pays dans un avion monomoteur alors qu’ils passaient du temps dans des endroits où ils estimaient que le récit des médias d’information nationaux avait manqué. Une règle de base, dit James dans le film, était de «ne jamais poser de questions sur la politique nationale, car cette conversation ne mène nulle part».

Le film, réalisé par Steven Ascher et Jeanne Jordan, confond les distinctions faciles entre les milieux urbains et ruraux et les états rouge et bleu. Même ce qui compte comme progrès n’est pas simple. (Dans ce récit, Sioux Falls, SD, doit une partie de sa revitalisation à l’élimination par l’État d’un plafond sur les taux d’intérêt des cartes de crédit.) Le film suit les Fallows alors qu’ils reviennent dans certaines villes à partir de leur livre, mesurant la santé civique à travers bibliothèques, journaux locaux, scènes artistiques en croissance et brasseries proliférantes.