Je n’ai jamais complètement compris l’intrigue d’aucun des livres de la série audacieuse, sanglante et glorieuse Locked Tomb de Tamsyn Muir. A ce stade, avec le troisième tome Nona la neuvième entre mes mains et ses prédécesseurs Gédéon le neuvième et Harrow le neuvième sur mes étagères, j’ai décidé de ne pas essayer. Au lieu de cela, je patauge paisiblement dans chaque volume en sachant que je vais rencontrer des nécromanciens lesbiens dans l’espace, et sinon j’existe dans un état heureux de “tête vide, juste des vibrations”.

Des vibrations notables de Nona la neuvième: Les chiens étant gentils. Combats à l’épée. Une adolescente de 13 ans nommée Hot Sauce qui est la meilleure chef de gang de filles cool que vous puissiez espérer rencontrer sur n’importe quelle planète. Batailles nécromantiques. Une famille retrouvée essayant de faire manger leur adorable enfant à problèmes. Armées de zombies. Plus de catholicisme que vous ne le pensez ! Deux princes lesbiens face à face. Guerre nucléaire.

Lorsque la série Locked Tomb s’est arrêtée, nos protagonistes Gideon (sweet jock) et Harrow (goth princess) étaient dans des endroits séparés, tous deux dans des états de vie ambigus. Harrow était profondément dans l’espace de l’au-delà du purgatoire connu sous le nom de River. Gideon, décédé à la fin du premier livre, possédait le corps de Harrow. Comme Harrow le neuvième terminé, ledit corps semblait être entre les mains de l’épéiste badass et de la fille certifiée Camilla Hect, et on ne savait pas qui l’animait.

Avec Nona la neuvième, nous rencontrons l’entité qui habite actuellement le corps de Harrow. Son nom est Nona, elle n’a aucun souvenir, et on ne sait pas si elle pourrait être Harrow, Gideon, une combinaison des deux, ou quelqu’un d’autre entièrement.

(Oui, cela signifie que Muir a écrit un deuxième livre d’affilée sur le tombeau verrouillé dans lequel les souvenirs du protagoniste ont été modifiés ou effacés d’une manière ou d’une autre. Allez-y !)

Évaluation: 4 sur 5

Ce que nous savons avec certitude, c’est que Nona, dont nous avons la tête pour l’essentiel de ce roman, est une charmeuse. Six mois après la fin de Herse, elle se considère âgée de six mois. Elle est complaisamment vaniteuse, enfantinement impulsive et passionnément dévouée à ses tuteurs adultes, à ses amis d’école et aux chiens dans une égale mesure. Elle adore les blagues sur les fesses, trouve les épées et les os ennuyeux, écrase follement toutes les femmes particulièrement fortes qu’elle croise et peut comprendre n’importe quelle langue. Oh, et quelque chose de mystérieux et d’horrifiant se produit quand elle se fâche.

Nona vit sur une planète sans nom qui ne semble pas faire partie de l’empire nécromantique que nous avons passé le reste de cette série à explorer. Cette planète existe dans un univers beaucoup plus simple, bien plus proche de notre monde contemporain que la fantaisie gothique de l’Empire : un endroit avec des fast-foods et des immeubles de bureaux et absolument aucune magie. Là, Nona vaque à sa vie quotidienne d’aller à l’école et de tracer la liste des invités pour sa prochaine fête d’anniversaire d’un an. (Elle veut l’avoir sur la plage et aimerait que tous les chiens de sa connaissance y assistent, en particulier celui à six pattes. Muir m’a donné sa bénédiction pour vous assurer que le chien vit.) En arrière-plan, de sombres machinations se déroulent. en cours, dont Nona semble n’être qu’à moitié consciente.

Les réfugiés qui affluent sur cette planète considèrent les nécromanciens comme des zombies et vivent dans la peur de tomber sous le contrôle des zombies. Cette atmosphère politique rend les choses difficiles pour les gardiens de Nona, qui incluent plusieurs noms et visages familiers de l’Empire – bien que lesdits noms et visages ne se combinent pas toujours comme nous en avons l’habitude. Le partage corporel de cet univers ne fait que se compliquer ! Tous les gardiens, cependant, coopèrent avec prudence avec The Blood of Eden, le groupe militant anti-impérial dont nous avons entendu parler dans les deux volumes précédents.

Que se passe-t-il dans l’Empire pendant que Nona écrit sa liste d’invités et que ses gardiens aident à planifier sa destruction ? Nous obtenons un coup d’oeil dans cette direction finalement. Mais avant cela, la plupart de nos aperçus de l’Empire ne regardent pas son présent, mais son origine. Dans des interstitiels périodiques, nous voyons John l’Empereur-Dieu dans un paysage de rêve apocalyptique avec Harrow, lui racontant comment il est passé d’un type nommé John à un type nommé John doté de pouvoirs divins.

C’est ici que nous en apprenons plus sur la clé de la mythologie de Muir et sur la métaphore qui en est le cœur. Cette métaphore est à la fois plus catholique et plus actuelle que le reste de cette série, et elle s’accompagne d’une telle tendresse et d’une telle urgence qu’elle pourrait, comme un Lyctor déchaîné, vous arracher le cœur.

Alors Nona, qui exige de toute urgence d’exprimer son amour à tous ceux qu’elle a rencontrés, ramènera votre cœur à la vie.

Nona la neuvième est un livre trompeur : Sa douceur cache des dents, et puis ses dents cachent plus de douceur. Tant que vous entrez sans vous attendre à des choses fantaisistes comme être capable de comprendre chaque détail de l’action de manière littérale et directe, cela vous traitera correctement.