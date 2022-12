Revue de Noël de la NBA 2022/23 de Sky Sports: cinq grands points de discussion de l’action jusqu’à présent | Nouvelles de la NBA

Cinq grands points de discussion de l’action jusqu’à présent, et ce à quoi vous pouvez vous attendre de la fin de la saison NBA 2022/23…

Tout peut arriver

Les Celtics de Boston et les Bucks de Milwaukee se disputent la pole position de la Conférence Est.

Bien que cela ait pu être une longue période de domination pour les Celtes, une récente série de défaites contre le Magic d’Orlando, les Golden State Warriors et les Los Angeles Clippers, prouve qu’il y a des faiblesses dans la supposée meilleure équipe de la ligue.

Peut-être que les équipes sont devenues plus avisées sur la façon de démanteler l’attaque dirigée par Jayson-Tatum. Peut-être que l’absence de Tatum dimanche alors qu’il célébrait l’anniversaire de son fils était tout ce qu’il fallait pour permettre à Paolo Banchero d’opérer sa magie.

Avec les Cleveland Cavaliers qui se cachent comme la tête de série numéro trois, et dans une bonne veine de forme alors qu’ils opèrent enfin avec un Donovan Mitchell en forme et en bonne santé, il y a toutes les chances pour un coup surprise, si les Celtics ne traitent pas ce récent laps de temps avec le sérieux qu’il mérite.

Les équipes de jeu sont tout aussi excitantes

Les Brooklyn Nets offrent également le même niveau de clarté dans leurs propres entrées maintenant que la poussière est retombée sur leur controverse de début de saison.

L’entraîneur-chef Steve Nash a été démis de ses fonctions le 1er novembre à la fin d’un règne tumultueux qui avait vu des blessures et les problèmes d’inadmissibilité à la vaccination Covid de Kyrie Irving le limitent, lui et Kevin Durant, à seulement 64 apparitions ensemble, tandis que la paire et James Harden n’en comportaient que 16. fois ensemble en tant que trio qui avait été pressenti pour le succès du championnat.

L’intersaison de Brooklyn avait été gâchée par la demande commerciale de Durant et l’ultimatum qui l’accompagnait demandant le renvoi de Nash et du directeur général Sean Marks, avant que plus récemment Irving ne se voie infliger une suspension de plusieurs matchs sans salaire après avoir initialement refusé de présenter des excuses pour avoir publié un lien vers un travail antisémite sur son fil Twitter.

En effet, sous la direction du nouvel entraîneur-chef Jacque Vaughn, les Nets ont remporté leurs cinq derniers matchs, neuf de leurs 10 précédents se terminant par des victoires. Ajoutez à cela Kevin Durant en forme de MVP et vous avez une équipe prête à conserver sa place dans les play-ins.

Les Philadelphia 76ers et les New York Knicks chercheront à faire de même après Noël. Pour le premier, Joel Embiid a été sous une forme monstrueuse, dominant l’action de la jante et transcendant dans les transitions. Son équipe en a maintenant remporté quatre sur le rebond, et ils sont très habiles à partager les points. Dans les jeux récents, De’Anthony Melton, Georges Niang et Shake Milton ont ramassé des chiffres à deux chiffres.

Pendant ce temps, dans la Conférence Ouest, les Sacramento Kings pourraient être en route pour une première visite de play-in depuis 2006, éventuellement rejoints par les Portland Trail Blazers, s’ils peuvent trouver de la cohérence dans leur forme.

Comment les tables tournent

Les champions en titre sont dans le pétrin.

Pas de Stephen Curry depuis plus d’un mois. Andrew Wiggins, Draymond Green et Klay Thompson gèrent les blessures. Toutes les responsabilités incombent à un couple peu fiable de Jordan Poole et James Wiseman. Un record torride sur la route.

Peut-être que nous sommes prématurés avec nos soucis. Mais le fait est que les Dubs n’inspirent pas l’espoir qu’ils se rendront aux play-ins. Sans leurs principaux titulaires, ils n’ont guère impressionné, avec la victoire 126-110 de dimanche sur les Raptors de Toronto, une victoire rare sans l’inclusion de Curry.

Ils ont l’un des pires records défensifs de la ligue, concédant plus de 100 points par match, et sont souvent incapables de mettre en place une véritable configuration défensive.

Le temps presse. Et pas seulement pour les Warriors, mais aussi pour les Lakers de Los Angeles. Et les Mavericks de Dallas. Chacune de ces équipes compte les meilleurs joueurs de la ligue, se battant dans la conversation MVP, mais incapables d’empêcher leurs équipes de capituler. Si ce n’est pas divertissant, alors nous ne savons pas ce que c’est.

Le tankathon est bel et bien lancé

Il y a six équipes en lice pour la place du sous-sol dans le classement de la NBA Conference. Certains sont là par choix, d’autres moins.

Les San Antonio Spurs semblent appartenir aux deux catégories. Pour commencer, ils ne se sont pas beaucoup battus lorsque leur joueur vedette DeMar DeRozan est parti pour des pâturages plus verts, l’échangeant plutôt contre quatre futurs choix de première ronde. Bien que l’entraîneur-chef Gregg Popovich jure qu’ils sont là pour se battre, il est très facile de voir le prix – Victor Wembanyama – et de s’exciter.

Les Pistons de Detroit et les Charlotte Hornets sont tous deux des équipes en cours de reconstruction. La même chose peut être dite de la magie de Banchero.

L’Oklahoma est la seule équipe qui se vante déjà d’une superstar à Shai Gilgeous-Alexander. Une équipe de Wemby et SGA serait absolument mortelle. Mais ce n’est qu’une raison de plus pour continuer à regarder.

Conversations MVP à plein régime

Les conversations MVP battent leur plein et les talents en lice pour le prix ne manquent pas.

En tête de file se trouvent Tatum de Boston et Luka Doncic des Mavericks, deux joueurs qui ont battu des records de points cette saison sur la voie du trophée Michael Jordan nouvellement nommé.

Saupoudrez de Ja Morant, Kevin Durant, Curry, Zion Williamson, Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic, qui ont obtenu un énorme triple-double dimanche soir, et vous avez une course.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nikola Jokic des Denver Nuggets est devenu le troisième joueur de l’histoire de la NBA à enregistrer au moins 40 points, 25 rebonds et 10 passes décisives dans un match.



Des blessures notables se sont frayé un chemin pour faire dérailler nos prédictions dans le passé. En effet, aucun gagnant du MVP n’a raté plus de 11 matchs par saison et l’a quand même remporté. Curry est déjà sur cette voie, et peut-être Morant aussi. Anthony Davis est un autre qui était dans la meilleure forme de sa vie avant qu’une blessure au pied n’intervienne.

Dans ce cas, tenez-vous au courant de nos prédictions et de nos choix de MVP, et nous nous assurerons que chaque tour et rebondissement est tenu pour responsable.