Cinq ans après la guerre civile, Hanks incarne le capitaine Jefferson Kyle Kidd, un vétéran grisonnant qui gagne maintenant sa vie en voyageant de ville en ville, divertissant les foules en lisant et en résumant des articles de journaux mettant en évidence des histoires du monde entier.

Reconnaissant que son public manque de temps ou de capacité, considérez-le comme l’un des premiers agrégateurs de nouvelles, issu d’une riche tradition de narration. Kidd le présente comme un moyen «d’échapper à nos ennuis», bien que la division persistante et les blessures psychiques de la guerre – y compris la sienne – s’enveniment pas loin sous la surface.

Dans l’exemple le plus frappant, Kidd exerce son métier dans un campement où le magnat des affaires qui préside l’endroit veut qu’il mente à son public afin de le garder plus souple. Pensez aux «fausses nouvelles», uniquement sans le mégaphone numérique.

Si cela semble un peu inconfortable comme les États-Unis dans leur état actuel 150 ans plus tard, ce n’est pas un hasard. Greengrass (de « United 93 » et des films de Jason Bourne, qui dirigeait auparavant Hanks dans « Captain Phillips ») a une histoire de glisser des commentaires sociaux et politiques dans ses films.