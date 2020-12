Le fil conducteur du film suit le personnel de Mass MoCA alors qu’ils se préparent pour «Until», une exposition colossale du sculpteur noir Nick Cave qui comprend un mélange éclectique de matériaux trouvés comme des oiseaux en céramique et 10 miles de cristaux. Le projet, qui a été présenté d’octobre 2016 à septembre 2017, résume parfaitement la mission de Mass MoCA: aider les artistes contemporains à réaliser leurs rêves les plus fous et à organiser des activités qui ne sont pas dictées par le marché de l’art. Entre les scènes de Cave approuvant différents bibelots en céramique et le personnel manœuvrant les pièces en mouvement de l’exposition se trouvent deux autres histoires, racontées par Meryl Streep: L’histoire du développement inégal de Mass MoCA et l’histoire de la façon dont North Adams est passé d’une usine de la classe ouvrière animée. ville cédée.

Le film a été réalisé par Jennifer Trainer, qui a également été la première directrice du développement du musée, et son adoration pour Mass MoCA est évidente à chaque tournant. Ce n’est pas toujours mauvais, mais parfois, on souhaite que le documentaire soit plus éloigné de son sujet. Les conversations intéressantes sur la gentrification comme moyen de revitalisation et sur les services d’un musée (le public, l’artiste, les deux?) Sont rapidement masquées, et l’accent mis sur l’indifférence des résidents locaux à l’égard de l’art contemporain commence à devenir gimmicky. Mais pour ceux qui sont même un peu curieux de l’histoire de l’un des plus grands espaces des arts visuels et de la scène du pays, «Museum Town» vaut le détour.

Ville-musée

Non classé. Durée: 1 heure 16 minutes. Regardez à travers les cinémas virtuels.