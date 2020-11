Revue de “ Mossoul ”: en Irak, cette fois c’est personnel

«Mossoul» dramatise un Histoire 2017 dans The New Yorker qui faisait la chronique des efforts d’une équipe autogérée du SWAT irakien pour lutter contre l’État islamique. En comptant à la fois Condé Nast et les réalisateurs de «Avengers: Endgame» Anthony et Joe Russo parmi ses producteurs, ce film Netflix équilibre une ambition admirable (c’est un film américain, mais les personnages parlent arabe) avec les stratégies plus grossières d’oie et le dialogue de viande rouge d’une image de vengeance.

Le film, premier réalisateur du scénariste Matthew Michael Carnahan («The Kingdom» de Peter Berg), commence à la mi-fusillade. Kawa (Adam Bessa), un nouveau policier irakien, est à proximité lorsque son oncle est tué par des combattants de l’État islamique. L’équipe SWAT de Ninive, dirigée par le major Jassem (Suhail Dabbach), se présente et les tue, puis, après un interrogatoire tendu, propose à Kawa de les rejoindre. L’équipe ne prend que des hommes qui ont été blessés par l’État islamique ou qui ont perdu leur famille, et Kawa se qualifie maintenant.