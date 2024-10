Revue de Matt et Mara – romance canadienne en roue libre | Films dramatiques

CLe réalisateur canadien Kazik Radwanski retrouve Deragh Campbell et Matt Johnson, les stars de son étude de personnages impressionnante mais extrêmement inconfortable Anne à 13 000pi. Matt et Mara adopte une approche tout aussi lâche et libre qui doit beaucoup au naturalisme angulaire du mouvement mumblecore du début des années 2000.

Le film examine l’amitié chargée entre le professeur de poésie Mara (Campbell) et le romancier Matt (Johnson), le copain d’université dont le retour inattendu menace de déséquilibrer sa vie et son mariage. Intime, impulsive, irresponsable : la relation entre eux est façonnée par le caractère charmant mais narcissique de Matt, avec Mara prise dans le sillage. C’est une affaire émotionnelle au bord de l’infidélité à part entière. Radwanski utilise des caméras portables agitées et l’improvisation pour capturer des micro-moments dans lesquels il ne se passe pas grand-chose mais les implications sont énormes.