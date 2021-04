En 2018, le président brésilien Jair Bolsonaro déclaré qu’il voulait «un Brésil semblable à celui que nous avions il y a 40 ou 50 ans» – en référence à l’époque de la dictature militaire du pays, qui a vu la censure violente et la torture des dissidents.

Ce contexte contemporain souligne l’urgence fulgurante de «Marighella». Réalisé par Wagner Moura (la star de «Narcos» de Netflix), le film raconte les dernières années de Carlos Marighella, un révolutionnaire marxiste qui a mené une lutte armée contre la dictature dans les années 1960. Avec un style cinétique excitant qui rappelle «La bataille d’Alger», et des gros plans conflictuels d’yeux et de visages enflammés, le film n’est pas seulement un biopic historique – c’est une provocation.

Et une fascinante aussi. Seu Jorge joue la charismatique Marighella, que nous rencontrons alors qu’il dirige un groupe de jeunes radicaux dans le vol d’un train armé. En flashback, nous apprenons que Marighella a été expulsée du Parti communiste pour son engagement sans compromis dans la guérilla. «Un œil pour œil» est la devise de sa cellule, invoquée tout au long du film.

Le groupe a du mal à s’équilibrer sur le fil du rasoir de cette phrase. «Marighella» traverse avec élégance des braquages, des confrontations et des fusillades de plus en plus sanglantes, avec le flic sadique Lúcio (Bruno Gagliasso) sur la queue des militants. Pourtant, le script laisse place à l’esprit ainsi qu’à un débat idéologique charnu, livré en balles nettes de dialogue par un casting uniformément solide.