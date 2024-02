Revue de Love Storiyaan : Un rendez-vous pour la Saint-Valentin entre personnel et politique | Série Web

Le terme « Love Storiyaan » est la contribution de Dharma Productions au lexique de la culture pop. Si vous remontez un peu le temps, vous vous souviendrez que cette phrase hinglish a fait beaucoup de bruit lorsqu’elle s’est infiltrée dans la chanson romantique populaire Kesariya du film fantastique à succès de Dharma de 2022, Brahmastra : Première partie – Shiva. Internet ne pouvait pas comprendre comment le parolier chevronné Amitabh Bhattacharya pouvait corrompre la chanson autrement hindi avec ce ton anglais.

Critique de Love Storiyaan : Dharmatic Entertainment sort une série non scénarisée le jour de la Saint-Valentin

(Lire aussi : Le parolier de Kesariya, Amitabh Bhattacharya, qualifie de « flak » une histoire d’amour inattendue : Itna hungama kyu macha ?)

Le terme « love storiyaan » est associé à une rébellion inhérente. Et tout ce qui se rebelle contre la norme est voué à mettre les gens mal à l’aise, qu’il s’agisse d’une simple modification en hindi d’un mot anglais ou d’une simple esquive en arrière dans la chanson romantique Tum Kya Mile de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani de Karan Johar l’année dernière. Mais la romance n’est-elle pas uniquement une question de rébellion ? Rébellion contre le monde, pour être plus proche de soi. La nouvelle série non scénarisée de Dharmatic Entertainment, bien intitulée, souligne également un sentiment similaire.

Date entre le personnel et le politique

Inspiré par les histoires de Priya Ramani, Niloufer Venkatraman et du populaire compte Instagram de Samar Halarnkar #IndiaLoveProject, Love Storiyaan est une anthologie de six courts métrages et est créée par Somen Mishra, responsable du développement chez Dharma Productions et responsable de Dharmatic Entertainment – Fiction. Les histoires exposées crient à la diversité et abordent les nombreuses constructions sociopolitiques qui entravent et entravent l’amour.

Le premier court métrage, An Unsuitable Girl, est encore un autre titre intéressant. C’est une version des mémoires de Karan Johar de 2016, An Unsuitable Boy, qui est en outre une subversion du roman de Vikram Seth de 1993, A Convient Boy. Réalisé par Hardik Mehta, qui a remporté le prix national du meilleur non-long métrage pour son documentaire Amdavad Ma Famous de 2015, il présente une légèreté similaire dans son traitement. Co-écrit par Hardik et Mirat Trivedi, le court métrage raconte la romance entre un homme malayali et un écrivain punjabi divorcé de 40 ans.

Il est important d’épeler ces adjectifs car ce sont les étiquettes mêmes que les histoires de cette anthologie visent à surpasser. L’aspect le plus fascinant de An Unsuitable Girl est la façon dont les amoureux se rencontrent dans le monde virtuel désormais au vitriol. Alors qu’il n’existait pas de réseaux sociaux à l’époque, ils se livraient à des guerres de mots en étant en désaccord les uns avec les autres sur leurs articles de blog respectifs. Deux écrivains se battent avec les mots – pour ensuite tomber amoureux. Deuxièmement, il est réconfortant de savoir comment une femme tombe amoureuse – lorsque l’homme la traite de jeune. Dans sa tête, elle avait vieilli si vite à cause d’un mariage précoce et précipité et de la naissance de ses deux enfants.

Le film de Hardik est une entrée en douceur dans l’univers par la suite plus rock de Love Storiyaan. Il équilibre l’agitation des villes métropolitaines avec le calme serein du Kerala, comme le premier coup d’amour qui se transforme lentement et sûrement en une longue période de camaraderie chaleureuse. Et utiliser deux chiens de compagnie comme ciment pour la famille fracturée du couple constitue le parfait câlin à fourrure avant les histoires de plus en plus difficiles qui suivent. Le premier court métrage peut être rejeté parce qu’il ressort comme un pouce « apolitique » de l’anthologie, mais il donne le ton à ce qui est au cœur de chaque histoire : un mélange de personnel et de politique.

L’amour c’est l’amour

Mon court métrage préféré est le deuxième, Love On Air, réalisé par le réalisateur de Meenakshi Sundareshwar, Vivek Soni et co-écrit par lui et Aarsh Vora. Deux Radio Jockeys de Shillong, Meghalaya se marient. Non, ce n’étaient pas des collègues. En fait, ils représentaient des stations rivales. Comment se rencontrent-ils ? Grâce à un auditeur commun, malvoyant. Ce triangle est si riche de chaleur que c’était une histoire qui attendait d’être célébrée.

Une femme aveugle pouvait voir ce que ceux qui avaient des yeux ne pouvaient pas voir. Elle ressent l’amour dès la première écoute. Le simple fait d’écouter deux voix différentes à la radio lui a fait jouer les entremetteuses. Elle l’a appelée pour lui faire une farce dans le cadre de son émission de radio. L’histoire est racontée à travers les yeux du fils du couple qui est en route pour rencontrer l’Amour de ses parents. Inutile de dire que cela mène à une finale déchirante – avec six yeux humides et deux vides qui ont tout vu venir.

Mais ce n’est pas là que la beauté cesse d’être. Comme le premier court métrage, la moitié de cette histoire d’amour découle d’un mariage brisé. Il y a une scène émouvante où il s’effondre devant la caméra et raconte à quel point il aurait été difficile pour elle de s’adapter à un homme blessé et phobique de l’engagement. Mais ses mots à la fin du court métrage résument bien leur histoire d’amour – celle entre deux RJ qui aiment autant écouter que parler – que l’amour s’accompagne de 100 blessures, mais de mille baumes pour les guérir.

Le troisième court métrage, intitulé Homecoming, est réalisé par Shazia Iqbal de Bebaak-fame et co-écrit par elle et Rahul Badwelkar. Comme le titre l’indique, c’est encore une autre montagne russe émotionnelle d’une histoire d’amour. Alors qu’ils se rencontrent lors de leur cursus de maîtrise à Dhaka, au Bangladesh, ils s’engagent rapidement dans un « khullam khulla pyaar », comme elle insiste. C’est une musulmane qui abandonne sa religion, son foyer et ses proches pour déménager avec lui à Calcutta. Et c’est un hindou qui renonce à son héritage pour épouser l’amour de sa vie. Lorsqu’ils retournent dans leur université et leurs maisons respectives en tant que vieux couple, on ne peut s’empêcher de pleurer avec eux sur les vies qu’ils ont perdues pour l’amour qu’ils ont choisi.

C’est à partir de Homecoming que Love Storiyaan commence à aiguiser son mordant politique. Cela ne veut pas dire que les deux premiers courts métrages sont dépourvus de politique, mais les circonstances micro se transforment progressivement en macro à chaque épisode. Par exemple, le quatrième court métrage intitulé Raah Sangharsh Ki démarre avec la chanson titulaire de Vashishtha Anoop qui annonce que la politique est profondément ancrée dans l’amour et vice-versa. Un révolutionnaire de caste supérieure tombe amoureux d’une révolutionnaire dalit lorsqu’il la voit se défendre au Narmada Bachao Andolan dans le Madhya Pradesh.

Dirigé par Akshay Indikar (réalisateur du film docu-fiction sur l’écrivain marathi lauréat de Jnanpith Bhalachandra Nemade) et co-écrit par lui et Tejashri Akshay, Raah Sangharsh Ki est traversé par une rivière de sang révolutionnaire. Pourtant, il comporte son lot de moments intimes – l’idée de deux révolutionnaires se rencontrant à un point commun pour avancer vers un objectif commun est un objectif d’amour progressiste. Méfiez-vous du moment mignon où ils discutent de la façon dont ils ont trouvé le juste milieu entre l’amour et le luxe, entre la « vie sexuelle » et le « sangharsh ».

Le cinquième court métrage, Faasley, fonctionne sur un principe similaire, où la caste est remplacée par le pays. Dans cette histoire dirigée par Archana Phadke (réalisatrice d’About Love) et co-écrite par elle et Arya Rothe, une Indienne malayali et un Afghan se rencontrent à l’université en Russie et finissent par se marier. Une fois qu’elle s’est rendue dans un Afghanistan déchiré par la guerre pour le rencontrer, elle y est coincée pendant des années. C’est agréable de la voir raconter comment, malgré la maladresse initiale, sa grande famille afghane s’est fondue avec elle et les a aidés à élever leurs enfants. À tel point que même après la fin du régime taliban, ils ont continué à rester en Afghanistan afin de reconstruire la nation. Cela semblerait impossible si cela n’avait pas été vrai.

Et dans le dernier court métrage, Love Beyond Labels, le réalisateur Collin D’Cunha et son co-scénariste Soumyajit Ghosh Dastidar abordent la sexualité et le genre. L’histoire d’une femme trans et d’un homme trans tombant amoureux à Calcutta est immensément enracinée dans la ville, ses images et ses sons. Qu’il s’agisse de l’utilisation du Victoria Memorial comme toile de fond pour le couple parlant à la caméra ou de la juxtaposition de la sculpture de Kumortuli avec les récits respectifs du couple montrant qu’ils se réconcilient avec leur corps, la ville est utilisée comme une riche toile.

Qui a dit que la romance était morte ?

Love Storiyaan réitère un point pertinent : ceux qui se demandent si le genre romantique est mort n’ont pas besoin de regarder au-delà de la fenêtre suivante. Il y a assez d’amour là-bas, seulement s’il a préséance sur la haine. Les médias sociaux peuvent être un diffuseur très efficace de ces histoires, comme l’a été #IndiaLoveProject, au lieu de canaliser la haine comme il est utilisé le plus souvent. Il n’est pas surprenant que Love Storiyaan vienne de la même bannière qui a livré une comédie romantique progressive comme Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani l’année dernière.

Un mérite spécial pour la nouvelle direction de Dharma doit revenir à Somen Mishra qui a, pour ainsi dire, ajouté le « iyan » dans l’idée d’histoire d’amour de la bannière. Comme Yash Raj Films, Dharma Productions symbolise la romance sur grand écran depuis des décennies. Oui, certains aspects de cet amour doivent être révoltés, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Il faut garder l’amour intact, pas au prix de décrire les frictions à la fois micro et macro.

Ce qui me ramène au court métrage d’ouverture de Love Storiyaan. C’est une divorcée pendjabi qui écrit sur des sujets très personnels comme le respect de soi, alors qu’il est un socialiste du Kerala qui se concentre sur les « problèmes plus vastes ». Il s’oppose à ce qu’elle écrive sur ces questions alors que de plus gros problèmes sont à résoudre, mais finit par tomber amoureux de…