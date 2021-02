Hartigan («Morris From America») et le scénariste Mattson Tomlin racontent l’histoire d’un couple de jeunes mariés, Emma (Olivia Cooke) et Jude (Jack O’Connell), tout en sautant sur les chronologies avant et après NIA, y compris leur engagement dans la section poisson d’une animalerie. Le film peut être à courte vue sur la portée mondiale de cette maladie, mais la focalisation microcosmique permet un film beaucoup plus dévastateur sur le plan émotionnel.

Une fois que vous êtes plongé dans la romance d’Emma et Jude – ce n’est pas difficile, même si les montages tournent un peu trop précieux – la science écumée importe peu. C’est de la science-fiction enracinée plus dans les sentiments que dans les faits. Sa résonance est similaire à «Eternal Sunshine of the Spotless Mind» bien qu’elle soit sans doute antithétique dans l’intrigue.

Le poids de l’épidémie se fait sentir à travers le petit cercle social d’Emma et Jude. Tout d’abord, leurs amis de couple Ben et Samantha sont touchés (Raúl Castillo et le chanteur Soko, qui ont contribué à la bande originale). Puis la mère d’Emma apprend qu’elle l’a. Mais le vrai coup de poing arrive quand la mémoire de Jude commence à s’estomper. «Ils disent que vous ne pouvez pas oublier vos sentiments», dit Emma. Mais que se passe-t-il lorsqu’une partie n’a aucun souvenir du passé qui a conduit à tomber amoureux? Et si les souvenirs façonnent notre identité, qu’est-ce que cela signifie pour Emma de continuer à aimer quelqu’un qui n’est plus son moi d’origine? Les réponses ne sont pas toutes là, mais les questions gardent le film intrigant.

Petit poisson

Non classé. Durée: 1 heure 41 minutes. Dans les théâtres et sur jeu de Google, Vudu et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.