Se déroulant principalement en 1863, l’histoire suit une famille de riches colons français forcés de fuir leur maison dans le Missouri lorsque la plus jeune fille, Esther (Alice Isaaz), met en colère un soldat de l’Union. La guerre civile américaine, cependant, n’est qu’un arrière-plan lointain de leur difficile voyage à travers le pays jusqu’à New York, où ils prévoient de monter à bord d’un navire pour la France. Accompagnée de leur guide mercenaire, Victor (Kevin Janssens), la famille est bientôt effilochée par des problèmes internes et des dangers externes. La némésis de Victor, une bandit implacable (Kate Moran) avec un compte à régler et une obsession romantique à satisfaire, n’est pas la moindre de celles-ci.

«État sauvage», le deuxième long métrage de l’écrivain et réalisateur français David Perrault, est une bizarrerie fascinante: un western non conventionnel dominé par les désirs des femmes.

Méditation étouffée sur la trahison et l’innocence perdue, «Savage State» néglige trop souvent d’établir pleinement des relations avant de les amener à la crise. Pourtant, alors qu’Esther se fixe sur l’écureuil Victor et que la servante noire de la famille (une indomptable Armelle Abibou) brave les bandits à capuche blanche, Perrault entretient une vision désolée d’un pays où les vieilles habitudes meurent et où les héros sont rares.

État sauvage

Non classé. En français et anglais, sous-titré. Durée: 2 heures. Louer ou acheter sur Apple TV, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.