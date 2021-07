Revue de l’épisode 7 de Love Island: Chuggs rentre chez lui, Liberty se déshabille dans le refuge et deux filles bombes sont taquinées

CHUGGS Wallis est devenu la deuxième personne à être larguée de la villa Love Island ce soir.

Le beau gosse de 23 ans a été « éviscéré » d’être expulsé de la série après seulement deux jours après que la nouvelle venue Rachel Finni ait été forcée de choisir entre lui et son compatriote célibataire Brad McClelland.

Le spécialiste des voyages de luxe a choisi de s’associer à Brad en raison de leur » vision similaire de la vie « .

Elle a déclaré: « Cela n’a pas été facile du tout. Je pense que vous êtes tous les deux des gars incroyables à tous points de vue.

« Je ne peux absolument rien vous reprocher. J’aimerais me mettre en couple avec ce garçon parce que je sens que nous avons une vision très similaire de la vie. Nous pouvons parler de tout.

Il m’a fait me sentir à l’aise, il m’a fait me sentir sexy. Il m’a fait me sentir bien. Je suis impatient de voir où vont les choses. »

Brad a pleuré après que Rachel ait fait son annonce et a dit à Jake Cornish qu’il se sentait mal pour son rival amoureux.

Mais plus tard dans l’épisode, le nouveau couple a partagé un baiser sous les draps.

La période de lune de miel a été de courte durée, car le lendemain matin, il a quitté Rachel en larmes, lorsqu’il lui a dit qu’il était heureux qu’elle s’éclate avec d’autres personnes.

Ailleurs dans l’émission de lundi, Jake Cornish a sauté dans la piscine avec enthousiasme après que les insulaires aient voté pour que lui et Liberty Poole soient le premier couple à passer la nuit dans le Hideaway.

Liberty a déclaré dans le Beach Hut: « Donc, le Hideaway est ouvert pour la première fois en 2021. Je suis ravi de voir à quoi cela ressemble et de voir ce qui se passe. »

La superbe blonde a séduit Jake alors qu’elle se déshabillait en sous-vêtements rouges sexy.

À leur retour, Jake a évalué leur nuit à 8/10 – mais des fissures peuvent déjà apparaître dans leur relation car il a admis que, si une fille blonde entrait dans la villa, il aimerait mieux la connaître.

Liberty a déclaré à propos des aveux de Jake: « Le fait que nous nous entendions si bien mais qu’il y réfléchisse, cela m’a un peu bouleversé. »

Elle a également admis qu’elle craignait d’avoir sauté « trop ​​vite » et a estimé qu’elle devrait « prendre du recul » par rapport à leur romance.

D’autres romances ont commencé à sembler préoccupantes aussi – car Aaron a dit qu’il pensait que Sharon était trop axée sur sa carrière et Liam semblait complètement s’ennuyer pendant la conversation avec Faye.

Il a également été révélé à la fin de l’épisode que deux nouvelles candidates « bombes » – Lucinda et Millie – entreront dans la villa.

L’un des couples survivra-t-il au dernier bouleversement ?

