Revue de l’épisode 4 de Love Island: Chuggs et Liam arrivent, Faye flirte avec Hugo et Aaron embrasse Sharon avant de se recoupler

C’était tout le changement dans la villa de Love Island ce soir, avec des bombes arrivant, des couples se mélangeant et s’assortissant, et des nouvelles du premier recouplage de la série.

L’épisode de ce soir a repris là où nous nous étions arrêtés avec les retombées après que le vilain Brad McClelland ait sauvagement snobé sa partenaire Faye Winter.

11 Sharon et Aaron ont partagé un baiser romantique Crédit : Érotème

Alors que Sharon Gaffka a pris la défense de ses camarades et a déclaré qu’il aurait dû embrasser « n’importe qui d’autre que la fille avec laquelle il était en couple » comme celle qu’il aimait le moins, Aaron Francis et Jake Cornish semblaient être du côté de Brad.

Faye a ensuite attiré Chloe Burrows – pour qui Brad l’avait snobée – pour une conversation, et le couple a purgé l’air après la rencontre maladroite.

C’est à ce moment-là que le beau gosse a commencé à faire les démarches pour se faire pardonner, donnant à Faye son seul verre de vin en guise d’excuse, et promettant même de lui faire du granola pour le petit-déjeuner le matin.

Qui a dit que la romance était morte ?

11 Faye et Chloé ont nettoyé l’air après hier Crédit : Érotème

11 Sharon était mortifiée de couvrir Aaron de maquillage Crédit : Érotème

Certainement pas Aaron et Sharon, qui semblent prêts à créer le nom de couple le plus délicat de l’histoire de Love Island (Shaaron?) Après s’être liés sur le toit-terrasse.

Le couple a même partagé un baiser effronté après s’être entendu comme une maison en feu, Aaron avouant que sa partenaire actuelle Chloé n’est pas son type – alors que Sharon l’est beaucoup.

Cependant, elle a été chatouillée lorsqu’elle a réalisé que leur baiser avait recouvert son visage de maquillage – effaçant le rouge à lèvres et le fond de teint de sa peau alors qu’ils retournaient vers le reste des insulaires excités.

Ailleurs, Jake a quitté son partenaire Liberty Poole, ainsi que l’ensemble de Twitter, déconcerté lorsqu’il a révélé que sa position sexuelle préférée était de « ciseler ».

11 Qui a dit que la romance était morte ? Crédit : Érotème

11 Le baiser de Jake et Liberty a été brutalement interrompu par son pet inopportun Crédit : Érotème

Il a ensuite demandé maladroitement si elle avait des « flottements de fanny » avant de partager un baiser romantique – qui a été brutalement interrompu par le pet massif de Jake.

Smitten Liberty ne pensait pas à la gaffe, se moquant de l’incident entre les étouffements sur la façon dont cela sentait mauvais.

Cela semblait être un bon signe que leur relation se renforce, cependant, Jake a laissé Hugo Hammond abasourdi lorsqu’il a admis en privé qu’il n’était pas satisfait de la serveuse de Nando.

Les fans furieux ont paniqué à son sujet à la tête de la beauté – Liberty révélant précédemment que Jake lui donnait des « papillons » et qu’elle « avait vraiment envie » de lui.

11 Mais Jake a dit à Hugo que Liberty n’était peut-être pas la fille pour lui après tout Crédit : Érotème

11 Sharon choquée en révélant qu’elle est « gingembre » Crédit : Érotème

Ce n’était pas seulement Jake qui causait des ondes de choc ce soir, avec Aaron également laissé confus quand Sharon lui a dit qu’elle était « gingembre ».

Dans un autre moment de surprise, elle a ajouté: « Je suis aussi sexy qu’une gaufre de pommes de terre » – mais le beau gosse ne semble pas d’accord, ou il est un très grand fan de gaufres de pommes de terre.

Parmi les autres couples qui apprennent à se connaître, citons Kaz Kamwi et Toby Aromolaran, qui ont apprécié une cuillère de fin de soirée, et Hugo et Faye.

11 Faye a rencontré Hugo Crédit : Érotème

11 Mais a ensuite été emmené à un rendez-vous avec le nouveau garçon Liam Crédit : Érotème

À l’inverse, Chloé a « appris à connaître » Brad à contrecœur un peu trop bien à son goût – l’appelant plus tard pour ne pas lui avoir posé de questions sur elle-même.

Lorsqu’il a rectifié cela, Twitter s’est effondré car ils ont affirmé qu’elle avait discrètement parlé de sa liaison avec un homme marié, ce qu’elle a révélé avant de participer à l’émission.

Tout comme les choses semblaient aller bien entre Aaron et Sharon, et Hugo et Faye, les patrons de Love Island ont jeté deux chats parmi les pigeons avec des bombes Chuggs Wallis et Liam Reardon.

11 Sharon a été choisie pour le rendez-vous avec Chuggs Crédit : Érotème

11 L’arrivée des garçons laissait présager un recouplage demain soir Crédit : ITV2

Les téléspectateurs ont voté pour que les deux beautés sortent avec les nouveaux mecs – avec Faye immédiatement amoureuse de Liam et Sharon menant le choc pour la raison du surnom inhabituel de Chuggs.

Le vrai surnom d’Oliver, l’entrepreneur de chapeaux de seau a horrifié les fans lorsqu’il a admis l’explication du « bébé » derrière « Chuggs » – disant que cela signifiait « câlins et câlins ».

L’épisode juteux s’est terminé par une allumeuse pour le premier recouplage de la série, les filles détenant le pouvoir dans l’émission de demain soir alors qu’elles choisissent avec quel garçon elles veulent s’associer.

Deux seront laissés célibataires, ce qui signifie qu’ils pourraient être menacés d’un largage – ou être la cible de choix pour les futures bombes féminines.