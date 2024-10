Revue de l’épisode 3 de The Book Of Carol – Armure de l’intrigue, trous de l’intrigue et plus d’absurdités « Walking Dead »

Carole Crédit : AMC

J’ai du mal à m’en sortir Daryl Dixon : Le livre de Carol sans rire de toutes les choses stupides, absurdes, loufoques qu’ils font faire à nos héros, et de tous les petits trous ridicules de l’intrigue que les scénaristes sont trop paresseux pour réparer. C’est dommage, car il y a des moments d’une émission de télévision vraiment décente qui essaie de passer.

La grande scène de combat de Daryl – chorégraphiée et filmée comme un seul et long plan – était l’un de ces moments. C’était vraiment amusant même si cela ressemblait un peu à une version ballet d’une scène de combat. Daryl a tellement d’armure de complot à ce stade qu’il élimine facilement une douzaine d’ennemis ou plus au corps à corps (en grande partie parce qu’ils continuent de s’attaquer à lui un par un ; très poli pour les Français !) et n’est pas » Il ne s’est pas arrêté jusqu’à ce qu’il soit entouré de fusiliers, coincés dans une ruelle étroite.

Mais à part cette scène et un moment sympathique entre Daryl et Isabelle, le reste de l’épisode était juste truffé d’absurdités. Par exemple:

Genet, le chef vicieux du groupe paramilitaire français qui expérimente les zombies, n’était qu’un concierge au musée du Louvre avant l’épidémie. Je suppose que je m’ennuie simplement de cette histoire de « la misère à la richesse » à ce stade. Negan était professeur d’école ! Genet était concierge ! Tu peux être tout ce que vous voulez être dans l’apocalypse ! Bon sang, magicien ! Ça a l’air bien ! Ou peut-être que les gens ne subissent pas toujours des changements radicaux comme celui-ci à l’âge mûr, et le leader naturel d’une apocalypse aurait également été un leader naturel dans le monde avant les zombies. C’est tellement prévisible et évident à ce stade. De plus, son homme est tué juste à l’extérieur de la pyramide du Louvre. Lorsqu’il voit des zombies arriver, au lieu de réagir comme un être humain normal et d’essayer de s’enfuir ou de riposter, il lance simplement un regard confus à Genet puis meurt. Donnez-moi une pause. Je suis tellement, tellement fatigué des gens dans Les morts-vivants se comportant comme des zombies avant d’être mordus.

Le soldat dit au serviteur que son ragoût était dégoûtant et le pousse visiblement par terre juste en face de Genet était tellement stupide que j’ai éclaté de rire. Bien sûr, elle le fait manger par terre, ce qu’il fait docilement, juste pour que Carol puisse apprendre quelque chose sur Genet. Carol est toujours immédiatement au centre de l’attention de tous !

Mais attendez, elle est également capable de se déplacer librement dans l’enceinte sans être détectée et sans aucun soupçon ! Elle et Rémy observent les prisonniers emmenés dans une autre zone de l’enceinte et, sans être inquiétés par des gardes d’aucune sorte ! Ils peuvent voir ces prisonniers se faire tirer dessus et tuer, recevoir une injection d’un sérum mystérieux et se transformer en zombies français très en colère™. quelques secondes plus tard. Attention, les soldats leur tirent dessus avec des mitrailleuses à environ quatre pieds de distance et les scientifiques restent là pendant que les zombies se retournent. Les prisonniers ne sont pas enfermés dans un espace sûr et sont libres de passer à l’attaque dès qu’ils se retournent. N’ont-ils pas déjà montré ces expériences se déroulant dans des laboratoires ? Ont-ils simplement abandonné complètement tout ce qui ressemble à un protocole de sécurité ?

« Qui est le premier ? » Crédit : AMC

Heureusement, lorsqu’il s’agit d’empêcher Carol de partir, la gardienne est prête, et elle est sournoise ! (Elle est aussi meilleure amie de Genet, puisqu’elle était aussi concierge, donc il est tout à fait logique qu’elle soit maintenant chef de la sécurité !) Carol part chercher une voiture pour s’éloigner de l’enceinte lorsqu’elle découvre l’emplacement de Daryl (car naturellement , elle découvre sa position deux jours après son atterrissage en France alors que tous ces Français n’ont pas pu comprendre où il se trouvait pendant des semaines) et elle assomme un garde et ne trouve les clés dans aucun des véhicules. Par chance, quelqu’un a laissé quelques chevaux dans la rue au lieu, je ne sais pas, de les emmener aux écuries, alors elle en a pris un. Elle semble plutôt mauvaise en équitation pour quelqu’un qui a vécu à Alexandrie et a monté à cheval pendant des années, mais d’accord. Elle sort du complexe en courant. . . directement dans le piège de la dame de sécurité ! Rémy l’a trahie ! Si seulement elle l’avait fait. . . s’est faufilée tranquillement au lieu de charger le point d’entrée/sortie principal, elle aurait pu y arriver ! Mais l’intrigue exige un grand galop dès le départ, pour qu’elle puisse mentir à Genet et lui dire qu’elle est là pour tuer Daryl. Oh sournoise Carol ! Si seulement tu avais été sournois avant de te faire prendre. Quel amateur débutant.

Genet double Carol, de manière choquante, lorsqu’ils se rendent à la cachette de l’Union. Je suppose qu’ils traversent à mi-chemin jusqu’au monastère – le Mont-Saint-Michel en Normandie – parce que Genet dit que c’est assez proche mais pas trop pour être découvert. Je suppose que personne dans le monastère n’a la capacité de regarder dans le noir et de voir les dizaines de lumières là-bas ou quelque chose du genre. Le plan de Genet est de tuer quelques douzaines de « volontaires », dont Carol (même si elle garde sa double surprise pour la dernière minute, à cause du drame) et de les transformer en super zombies, qu’elle utilisera pour, euh, prendre le pouvoir. monastère ou quelque chose comme ça. C’est un bon plan ! Ils n’auront pas affaire à des humains, juste à une bande de zombies. Elle pense qu’elle peut créer des super soldats facilement contrôlables, voyez-vous, parce que euh… parce que les zombies sont faciles à contrôler ? Pourquoi les Français sont-ils si stupides ?

Le pimpant français. Crédit : AMC

Sérieusement, j’ai deux questions sur les Français et la manière dont ils sont représentés dans cette série. Premièrement, pourquoi sont-ils si stupides ? Une dame folle et maléfique pense qu’elle peut créer une armée de zombies même si elle a vécu dans l’apocalypse zombie pendant plus d’une décennie sans la moindre preuve que les créatures peuvent être contrôlées en dehors de la façon dont les Whisperers l’ont fait, ce qui était quand même assez bizarre. Cela n’a aucun sens. L’élevage de zombies encore plus forts fait de Genet le méchant TWD le plus stupide de tous les temps. Deuxièmement, pourquoi tous les Français présents dans cette série s’habillent-ils comme s’ils sortaient du tournage d’un film sur la Seconde Guerre mondiale ? Les Français ne portent-ils pas des vêtements modernes ? Ce n’est pas mauvais, ne vous méprenez pas, mais pourquoi ? Je suis allé en France. Je ne me souviens pas que quiconque ait été habillé comme ces gens. Peut-être qu’ils tournent tous un film de guerre et font juste des allers-retours entre les plateaux, ce qui rend le costume beaucoup plus facile et pratique.

Nous devons maintenant passer des trucs de Carol aux trucs de Daryl. Ici, la stupidité est brisée par la scène de combat que j’ai mentionnée ci-dessus, qui est très amusante mais souligne à quel point l’armure de l’intrigue de Daryl est épaisse. L’armure de Carol est également très épaisse, donc nous n’avons aucune tension lorsqu’elle est placée avec les «volontaires», car nous savons que même une mitrailleuse tirée directement sur son petit groupe tuera tout le monde mais pas elle. Tout ira bien, elle s’échappera, elle retrouvera Daryl d’ici un jour ou deux. Il lui a fallu environ dix jours depuis qu’elle a quitté Alexandrie pour retrouver les mecs du Maine qui savaient qu’il avait été emmené en France, trouver un gars avec un avion, le manipuler pour qu’il envoie cet avion au Groenland (où elle a failli être assassinée par des écologistes fous). -la ligne de dialogue la plus drôle de Les morts-vivants en années) atterrissent en France et marchent au hasard dans la direction générale de Daryl, tombant directement sur le seul groupe dans tout le pays qui peut la conduire jusqu’à lui. Irréel.

En parlant de la grande scène de combat où Daryl élimine la moitié des combattants de Losang (qui font preuve d’une énorme retenue en ne lui tirant pas dessus plus tard), aucun des morts ne s’est-il transformé en marcheurs ? Cela aurait pu constituer un bon « deuxième acte » du combat, mais je suppose qu’ils ont dû simplement se poignarder la tête hors de l’écran.

Plus tôt, au monastère, Sylvie s’effondre complètement à cause de Laurent et se met à courir partout en criant son nom et en criant à tout le monde qu’ils vont le tuer. Ce n’est pas vraiment un plan, mais ils doivent la tuer dans cet épisode, alors les scénaristes la font soudainement agir de manière très inhabituelle (rappelez-vous plus tôt cette saison lorsqu’elle a découvert sournoisement où se trouvait Laurent, enfin tant pis pour que Sylvie). Elle est poursuivie sur un pont piétonnier au-dessus de la cour par certains des dizaines d’hommes armés dont Losang dispose apparemment et pendant leur lutte, elle tombe et meurt.

Isabelle Crédit : AMC

C’est une scène très étrange. Elle regarde par-dessus un mur qui lui arrive jusqu’à la taille tout en discutant avec Losang en contrebas. Elle et les gardes se débattent et elle tombe dans l’autre direction, où il n’y a pas de mur, se précipitant vers la mort en contrebas. Losang voit son corps toucher le sol et court vers lui, mais il ne passe pas sous le pont. Ce qui signifie qu’elle lui parlait d’un côté du pont, qu’elle tombe de l’autre et qu’il s’est apparemment téléporté de ce côté pour courir vers son corps. C’est tellement bizarre et rebutant ! N’hésitez pas à revoir cette scène (je l’ai regardée trois fois) si vous pensez que je me trompe.

Losang va mettre à exécution son projet de faire mordre Laurent pour prouver qu’il est l’élu et a une très bonne idée : pourquoi ne pas utiliser sa chère amie Sylvie comme zombie pour le mordre ? Ce n’est pas totalement psychopathe ! À ce stade, Losang est véritablement plus fou et plus méprisable que Genet à bien des égards, même s’ils sont vraiment des pois dans une cosse. Pour ma part, je m’ennuie juste un peu de ce genre de méchant. C’est tellement prévisible. Les deux groupes seront invariablement détruits par nos héros invincibles tandis que de plus en plus de PNJ seront tués. La seule vraie question est de savoir si Isabelle survit ou non. Je n’aime pas ses chances. Trois, c’est une foule, après tout.

La scène entre Daryl et Isabelle – enfermés ensemble par les hommes de main de Losang – était sympa. Je devrais probablement dire que c’était la seule bonne scène de personnage de l’épisode, même si évidemment la scène de combat de Daryl était le point culminant de cette semaine. Pourtant, j’ai été un peu surpris quand Isabelle a laissé échapper un « Je t’aime » à un Daryl encore plus choqué. Ils se sont embrassés une fois ! Ça va assez vite, Isabelle. Vous pourriez chasser ce type solitaire et bourru avec ce genre de discours. Losang fait enlever Isabelle (je ne sais pas pourquoi il l’a mise là avec Daryl en premier lieu, pour être honnête) et quand Daryl lui crie qu’il peut l’emmener chez Laurent, Losang – qui quelques instants plus tôt essayait d’obtenir ça des informations lui échappent – ​​lui dit que c’est une cause perdue.

Daryl Dixon Crédit : AMC

Alors que Daryl appelle Isabelle, Losang fait un signe de tête menaçant à son crétin, qui s’approche et frappe violemment Daryl sur le côté de la tête avec la crosse de son fusil. Ce . . . Apparemment, cela ne fait pas de mal à Daryl, car il n’est pas jeté au sol, ni assommé, et continue simplement de crier. Le crétin ne le frappe plus, donc je suppose que les ordres tacites de Losang étaient de lui donner un bon coup de fusil et si cela ne le fait pas taire, ne lui apportez plus de vin. En France, tout le monde boit du vin tout le temps, voyez-vous, même les prisonniers.

Je ne me souviens pas que la saison 1 ait été aussi stupide, mais peut-être que je l’ai juste bloquée. Et je suis frustré de ne pas pouvoir profiter du spectacle, que les scénaristes n’ont pas fait le travail de base nécessaire pour nous permettre de suspendre notre incrédulité, que les réalisateurs ne prennent pas la peine d’éviter des scènes déjantées comme la mort de Sylvie. Cela prendrait très peu d’efforts pour faire de cette saison une bien meilleure saison, mais ils ne peuvent tout simplement pas être dérangés, et donc je passe la moitié de l’épisode à rouler des yeux et au moment où nous arrivons à de bonnes choses avec Daryl, c’est trop peu aussi. en retard. Quelle déception.

Qu'est-ce qui me manque ? Y a-t-il d'autres moments idiots que j'ai passés à côté ? Y a-t-il quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord avec moi ?