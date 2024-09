Revue de l’épisode 2 – « Inside Man »

La critique suivante contient des spoilers pour le deuxième épisode de The Penguin, « Inside Man ».

C’est toujours effrayant d’aborder l’épisode 2 d’une série dont la première vous a enthousiasmé. Peuvent-ils continuer ? Vont-ils laisser tomber toutes ces formidables promesses ? Et avec un début fragile pour « Inside Man » – un flash-back farfelu sur le temps passé par Sofia à Arkham et un dialogue sommaire sur le fait que « je ne suis pas en sécurité ». Je suis à la maison. – J’avais peur que le Pingouin ait déjà perdu l’intrigue. Ce qui suit, cependant, est un épisode de télévision solide qui n’est peut-être pas en mesure de maintenir l’élan effréné de son prédécesseur mais trouve toujours des moyens d’avancer avec enthousiasme vers la fin catastrophique qu’Oz a prévue à la fois pour les Falcones et les Maronis.

La raison de ce ralentissement réside principalement dans le rythme. Il y a deux séquences vraiment géniales dans « Inside Man » – l’une étant le braquage des Drops et l’autre étant cette confrontation finale et tendue pour renifler le rat – mais tout le reste ne parvient pas à capturer la même intensité. Ce n’est pas obligatoire, mais l’épisode n’équilibre tout simplement pas les collines et les vallées de ses montagnes russes. Chacune des scènes semble nécessaire, apportant un nouvel éclairage sur Sofia Falcone ou renforçant les relations entre Oz et les gens qui l’entourent, mais l’ordre dans lequel elles sont placées et la manière dont elles sont exécutées ne le sont pas. susciter la même excitation et/ou posséder la gravité que le premier épisode avait.

Mais ces deux séquences sont vraiment spectaculaires. Cette série a déjà, dans les deux premiers épisodes seulement, montré à maintes reprises comment Oswald peut se sortir de n’importe quoi grâce à une manipulation complice. Et même si j’espère que cela n’arrivera pas au point d’être surutilisé comme outil pour résoudre les problèmes de la série, c’est vraiment excitant de le voir sortir de ces situations délicates. La séquence finale en particulier, avec l’échange de couteaux, est mon exemple préféré de l’ensemble particulier des compétences d’Oswald. C’est simple, mais utiliser Johnny Viti comme une mauvaise direction pour planter le couteau sur Castillo est un drame satisfaisant qui ressemble à une tentative de quelque chose que Breaking Bad ferait. « Inside Man » n’atteint jamais le niveau de tension à couper le souffle des deux. Briser le mauvais et Tu ferais mieux d’appeler Saul mais je suis heureux que The Penguin essaie apparemment de faire quelque chose dans cette veine. Et c’est un moment passionnant qui amène Sofia et Oz sur une nouvelle voie où ils vont travailler ensemble. Ou du moins, ils travailleront ensemble pour le moment.

Une fois de plus, Colin Farrell et Cristin Milioti font plaisir à regarder. Même si la scène thérapeutique du début ressemble à une mauvaise telenovela, regarder la fureur monter dans les yeux gigantesques et émotifs de Milioti tout au long du reste de l’épisode est terrifiant et excitant. La mèche de Sofia a été allumée, et maintenant nous attendons juste qu’elle explose. Et Oz, toujours complice, s’impose comme le seul à ses côtés, faisant de son jeu chez les Falcones et les Maronis une corde raide encore plus risquée sur laquelle il devra marcher à l’avenir. Mais aussi impossible que son plan puisse paraître, Farrell défend l’idée selon laquelle Oz a les deux mains sur les deux roues. Peut-être que c’est juste plus son attitude de simulacre jusqu’à ce que vous y parveniez dont il est si fier au point de raconter à Victor toute une histoire sur la façon dont il est devenu le conducteur d’un vieux capodastre Falcone à l’époque.

Ce que nous avons pensé de The Penguin Épisode 1 La première de The Penguin reprend l’atmosphère mélancolique de The Batman tout en faisant ressortir davantage ce qui a rendu le portrait d’Oswald Cobb par Colin Farrell si captivant. Et il promet de développer encore davantage ces qualités. Son budget de la taille d’un téléviseur est perceptible, mais n’enlève rien à l’introduction bien tracée de ce regard dans les coulisses des familles de gangsters de Gotham City et de l’ascension d’Oz Cobb. – Tyler Robertson Lisez la critique complète de l’épisode 1 de The Penguin.

Victor n’obtient pas grand-chose dans « Inside Man » – il se moque plutôt de ce qui va arriver. Tout au long de l’épisode, nous avons un aperçu de l’inquiétude de Victor pour sa famille et/ou ses amis qui ont subi la même dévastation que lors de l’attaque du Riddler, mais personne ne lui a vraiment demandé de détails. C’est un autre signe de l’insensibilité d’Oswald envers Vic, même s’il essaie de convaincre Vic du contraire, et quand cela commencera à interférer avec son travail pour le Pingouin, je pense que cela deviendra encore plus clair. Pour l’instant, nous ressentons un léger sentiment d’anxiété de la part de Rhenzy Feliz, qui fait un travail remarquable en me faisant prendre soin du jeune gangster en formation. D’autant plus qu’il fait une erreur et se fait surprendre en train d’essayer de planter les bijoux dans la voiture de Viti, et appelle frénétiquement Oz à l’aide en vain.

« Inside Man » fait beaucoup de travail, au niveau de l’intrigue, et ce n’est pas toujours le plus excitant. Ce qu’il fait bien, à part ces deux scènes meurtrières, c’est d’approfondir les liens entre ses personnages principaux, tout en promettant de rompre ces liens plus tard. C’est plus de configuration, ce qui est nécessaire, mais j’espère que l’épisode 3 pourra vraiment dire « allez-y » maintenant que tout est mis à sa place.