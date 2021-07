Revue de l’épisode 17 de Love Island: Bombshell Danny a le pouvoir de recoupler alors qu’AJ révèle les doutes de Hugo

LOVE Island est devenu le spectacle de Danny ce soir.

Le plombier de Leigh a ajouté une certaine nervosité à la villa avec ses tatouages ​​et son crâne rasé capturant l’attention des filles.

4 Danny a eu un grand impact dans la villa Crédit : ITV

4 Un recouplage de choc a été annoncé Crédit : ITV

Il a bu et dîné à Kaz et Sharon, mais pas en même temps, et il n’a pas fallu longtemps avant qu’ils ne soient du mastic entre ses mains.

Avec Kaz, tout était une question de « vibes », avec le flirt Danny lui a dit qu’elle devrait travailler pour les compliments.

Alors que Sharon voulait juste discuter pour stimuler son gros cerveau de fonctionnaire après des semaines de bavardage basique.

Les deux étaient désespérés pour qu’un homme vienne les balayer après deux semaines de couples d’amitié et de flirt minimal.

Danny a mentionné à plusieurs reprises qu’il était un homme ambitieux et qu’il souhaitait trouver une fille pour le rejoindre dans son ascension au sommet.

Le jeune homme de 25 ans, qui vit avec son chat, a de grands rêves pour sa marque de mode naissante et souhaite posséder une Lamborghini.

Une grande partie de l’épisode était les filles qui le flattaient alors qu’il se promenait dans la villa dans son pantalon.

Mais lorsque Dannyvision a fait une pause, la nouvelle fille AJ a pris le relais et a mis en place une greffe coquette dure.

Après s’être vu refuser un baiser par Hugo sur la terrasse la nuit dernière, AJ s’est demandé s’il était l’homme qu’il lui fallait.

Il s’est fait rare pendant la journée et en conséquence, elle a dit à Liam qu’elle ne verrait pas d’inconvénient à essayer ses lèvres, avant de devenir lyrique sur leur alchimie sexuelle.

Le beau gosse n’a pas trop contribué à la conversation, apparemment peu disposé à compromettre sa romance avec Millie.

Dimanche, Danny obtiendra le premier choix lors du recouplage, suivi d’AJ – va-t-elle ébouriffer les plumes et opter pour Liam ou Hugo aura-t-il une autre chance?

4 Danny a valsé dans la villa en pantalon Crédit : ITV