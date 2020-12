Un motif politique possible pour l’assassinat de Gerardi était évident; une mort très médiatisée pourrait effrayer les victimes qui, autrement, se présenteraient pour des procès pour atrocités. Mais pendant un certain temps, un procureur a poursuivi une théorie selon laquelle Gerardi avait été tué par un berger allemand. Arturo Aguilar, qui faisait partie d’une enquête indépendante menée par le bureau des droits de l’homme que Gerardi avait dirigé, insiste sur l’importance de suivre les preuves et de ne pas tenir compte des conjectures.

Parmi les autres longs métrages, on peut citer Ronalth Ochaeta, qui avait travaillé avec Gerardi sur le rapport sur les droits de l’homme et poursuivi les tueurs jusqu’à ce qu’il ait l’impression que sa famille était menacée; la journaliste Claudia Méndez Arriaza, que Goldman, dans le film, décrit comme le seul journaliste qu’il ait connu suffisamment tenace pour rester dans les parties les plus fastidieuses du procès; et Goldman lui-même, qui explique comment l’affaire est devenue un test du système judiciaire guatémaltèque.