Revue de l’Armée des Morts: Voler Las Vegas

Laissez à Zack Snyder le soin de se demander si «Ocean’s Eleven» aurait pu être amélioré par l’ajout de zombies. Netflix, au moins, a envisagé cette possibilité, et le résultat est «Army of the Dead», un hybride prolixe de braquage-horreur dont les indécédés sont un spectacle plus amusant que de vivre.

C’est tout aussi bien, car cette effusion de sang surdimensionnée se sent aussi interminable qu’un été à Las Vegas. Pourtant, le prologue du film – une collision inspirée de comédie, de camp, de carnage et d’histoire de retour – est tout à fait magistral, exposant l’origine de l’infection qui a transformé les showgirls, les imitateurs d’Elvis et un tigre nommé Valentine en grignoteurs de chair fous. En d’autres termes, Vegas saigne toujours les visiteurs à sec, ce n’est que maintenant que l’exsanguination est littérale.