L’argent liquide est l’une des raisons pour lesquelles Franz (un Welket Bungué tranquillement gagnant) reste sur l’orbite de Reinhold (Albrecht Schuch), un underboss pleurnichard qui promet aux nouveaux arrivants à Berlin un moyen de sortir de la pauvreté et de la discrimination. Mais la loyauté de Franz est récompensée par les trahisons sadiques de Reinhold, qui laissent Franz presque mort et manquant un demi-bras. Reinhold exerce une emprise semblable à Svengali sur Franz et les femmes qu’ils connaissent, bien que le magnétisme discutable du personnage rend cette dynamique de plus en plus déconcertante.

Les clubs et les appartements que Franz fréquente évoquent une demimonde berlinoise à la fois colorée et curieusement routinière. Une voix off haletante tente d’imprégner les difficultés de Franz d’un air tragique, mais tout cela ressemble à un ragoût d’avertissements ignorés et de faux pas sauvages. Et quand Mieze (Jella Haase), une escorte avertie et gemütlich, entre en tant que possible sauveur de Franz, elle se montre confiante au point de l’incrédulité (comme d’autres personnages féminins du film).