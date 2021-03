Presque toute l’action se déroule dans les bois du Québec, ajoutant une couche primitive au naturalisme. Alors que les prédateurs et les proies – araignées et mouches, loups et lapins – traversent le chemin de ces humains, Miriam lutte pour remonter la chaîne alimentaire. Bien que «chevalier blanc» de longue date pour sa sœur, elle est aussi un cœur saignant, résolument opposée à la chasse. Dans une première scène, elle piège une araignée sous un verre, malgré l’insistance de son mari pour qu’elle la tue. Plus tard, lorsqu’elle prend au piège un prédateur humain, cette miséricorde n’est pas une erreur qu’elle a l’intention de répéter.

À la fois rêveur et terriblement réel, «Violation» cherche à amener les téléspectateurs dans le monde de son protagoniste en train de démêler. L’histoire se déroule dans un ordre non chronologique, plongeant le spectateur dans la mémoire traumatisante de Miriam. Les gros plans extrêmes intensifient et obscurcissent à la fois les actes horribles, et le scénario clairsemé étend des scènes sans dialogue, l’action seulement ponctuée de respirations ou de sanglots.

Les femmes vengeantes sont depuis longtemps l’épine dorsale du genre thriller. Bien que Miriam (Madeleine Sims-Fewer), la protagoniste de «Violation», puisse souhaiter suivre ces traces de sang-froid, elle ne peut pas supporter son propre complot de vengeance – littéralement. En un instant, quand le sang a coulé, Miriam vomit pour une injection ininterrompue de 78 secondes, se soulevant à quatre pattes comme un chat. Sims-Fewer, qui a écrit, réalisé et produit le film avec Dusty Mancinelli, a bu une pinte d’eau salée pour qu’elle puisse réellement vomir pour la scène. Un tel dévouement impitoyable au réalisme imprègne le film, aboutissant à une histoire de vengeance qui est finalement plus troublante – et plus réussie – que beaucoup de ses prédécesseurs.

