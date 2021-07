Revue de la trilogie ‘Fear Street’: Carnage et Close Calls

Comme des entrailles fraîches cousues dans un vieux squelette, la trilogie « Fear Street » est une nouvelle créature. Sortis sur Netflix les vendredis consécutifs, les trois films qui composent l’événement chevauchent la frontière entre la télévision hebdomadaire et la franchise cinématographique. Ce Grand Guignol était une expérience ambitieuse pour le streamer, et il réussit la plupart du temps: « Fear Street », une mini-franchise engageante et décousue, joue comme « Scream » rencontre « Stranger Things » construit sur une prémisse surnaturelle suffisamment solide pour maintenir l’intérêt et suspense pendant près de six heures. Basés sur des livres de RL Stine, les films « Fear Street » se déroulent dans des banlieues côte à côte. Shadyside est terne et abattu, plein d’enfants cyniques qui travaillent dur et jouent plus fort. A proximité, une lueur dorée tombe sur le sublime Sunnyvale, le voisin le plus riche et le plus snoo de Shadyside. La mauvaise volonté générale divise les villes. Mais il y a un motif plus sombre en jeu. Toutes les quelques décennies, Shadyside est le théâtre d’un meurtre de masse, et à chaque fois, le tueur est un résident apparemment stable qui semble juste craquer.

« Part One: 1994 » s’ouvre sur un tel massacre. Dans un centre commercial lugubre après les heures d’ouverture, nous rencontrons notre première victime à Heather (Maya Hawke), qui fait forte impression même si elle ne survit pas longtemps. L’histoire pivote pour suivre le héros de la trilogie, Deena (Kiana Madeira, avec une morsure), une lycéenne cynique qui traverse une rupture douloureuse avec Sam (Olivia Scott Welch). Amer, mais avec des sentiments tendres persistants, Deena découvre bientôt qu’un troupeau de zombies est après son ex. Et lorsque les efforts pour impliquer la police de Sunnyside – y compris le shérif sournoisement nommé Goode (Ashley Zukerman) – s’avèrent futiles, Deena jure de protéger Sam elle-même. Son petit frère ringard, Josh (Benjamin Flores Jr.), et quelques amis, Kate (Julia Rehwald) et Simon (Fred Hechinger), se joignent à eux pour faire des interférences.

Les règles de conduite des zombies de l’univers « Fear Street » ne sont pas particulièrement cohérentes. Parfois, une simple trace de sang suffit pour permettre aux menaces de flairer leur proie et de bondir. Dans d’autres scènes, ils mettent du temps à traquer leurs cibles adolescentes – assez longtemps, disons, pour qu’une paire d’ex se réconcilie et s’embrasse. Plus méthodiques sont les forces derrière la réanimation des zombies. Deena découvre que les tueurs de morts-vivants sont les meurtriers de masse décédés de Shadyside. Et puis il y a la sorcière du 17ème siècle, Sarah Fier, qui possède leurs cadavres et leur ordonne de frapper d’outre-tombe. Pourquoi Sarah garde une rancune depuis des siècles contre Shadyside est l’un des mystères qui alimentent le voyage de Deena. Leigh Janiak, qui a réalisé la trilogie et co-écrit les trois scénarios, a habilement adapté les histoires de Stine pour l’écran. Utilisant une abondance de tropes de genre ludiques, Janiak donne aux films une énergie stylisée. Des motifs accompagnent des références manifestes aux films d’horreur classiques, comme lorsque Simon cite une stratégie de survie qu’il a apprise de « Poltergeist ». Son idée empruntée s’avère être un échec, inspirant Deena à proclamer que leur urgence « n’est pas comme les films ».

La réplique fait signe au public, mais, d’une certaine manière, Deena a raison. « Fear Street » est différent. La trilogie évite la sobriété catastrophique des récents succès d’horreur comme « Bird Box » et « A Quiet Place », ou le nihilisme de la franchise « The Purge ». Shadyside et Sunnyvale représentent des pôles opposés, mais « Fear Street » n’est pas une allégorie sur les privilèges de banlieue habillés de sang et de tripes. Plus encore, c’est un mélange de gore et de nostalgie raconté à travers un casting attachant d’adolescents rebelles. Ces points forts sont mieux illustrés dans « Deuxième partie : 1978 », le plus fort de la trilogie. Alors que « Part One » regorge d’artefacts des années 90, y compris des tenues grunge et des mixtapes de Pixies, « Part Two » fait un voyage dans le temps pour un été au Camp Nightwing. Les campeurs vêtus de shorts courts se pressent dans les couchettes de la cabine tandis que les moniteurs de quelques années seulement fument du pot et se branchent sur une bande originale de « The Runaways »Bombe cerise. «

Cette partie de l’histoire est centrée sur deux sœurs passant un été à Nightwing : Ziggy (Sadie Sink), une campeuse inadaptée ricanante, et l’aînée Cindy (Emily Rudd), une conseillère arrogante de type A. Pensez « Wet Hot American Summer » infusé de macabre. L’endroit devient particulièrement horrible une fois que le soleil se couche et qu’un tueur – encore une fois, un Shadysider maudit – transforme la guerre des couleurs en un saccage rouge. Carnage et une série d’appels rapprochés suivent, mais le changement de décor garantit que « Part Two » ne ressemble jamais à un clone de « Part One ». Les acteurs aident : les talents combinés de Sink, Rudd et Ryan Simpkins, en tant que co-conseiller de Cindy, Alice, font monter la tension de quelques crans. Le dernier volet, « Troisième partie : 1666 », revient à une époque encore plus ancienne, nous amenant au village de Sarah Fier. Dans une surprise dramatique, de nombreux acteurs de « Part One » et « Two » reviennent dans de nouveaux rôles du 17ème siècle, arborant des haillons coloniaux et un discours d’époque que personne ne réussit vraiment. Ici, il y a moins pour propulser l’action, et faute d’artefacts pop, de jargon ou de tendances de la mode, Janiak a du mal à recréer le ton pétillant et amusant qu’elle a obtenu dans les films précédents. Peu importe. Il y a de méchants mystères à résoudre, et par la « troisième partie », vous vous sentez en sécurité en suivant ces survivants où qu’ils aillent. La rue de la peur, première partie : 1994

Coté R. Durée : 1 heure 47 minutes. Regarder sur Netflix. La rue de la peur, deuxième partie : 1978

Coté R. Durée : 1 heure 49 minutes. Regarder sur Netflix. La rue de la peur, troisième partie : 1666

Coté R. Durée : 1 heure 52 minutes. Regarder sur Netflix.