Le Night Manager 2 est arrivé un jour avant sa sortie attendue pour tous les fans de la série. Une projection spéciale a également eu lieu à Mumbai. L’émission raconte comment Shaan joué par Aditya Roy Kapur a maintenant reçu un nouveau nom, Abhimanyu Mathur. Il est maintenant le bras droit de Shelly Rungta (Anil Kapoor). La deuxième partie du spectacle a beaucoup plus d’action et d’intrigue. La relation entre Kaveri (Sobhita Dhulipala) et Shaan (Aditya Roy Kapur) se développe également dans le deuxième volet. Nous verrons si Shaan peut faire tomber l’empire de Shelly Rungta.

Le public qui a vu le spectacle a adoré le jeu des acteurs principaux. Aditya Roy Kapur a volé la vedette. Les fans estiment qu’il mérite beaucoup plus dans le courant dominant compte tenu de sa portée. Mais c’est Anil Kapoor qui a senti les gens terrassés par son swag et son mal poli en tant que Shelly Rungta. Voici un aperçu de la critique de Twitter….

.@AnilKapoor toujours le voleur de scène et les performances exceptionnelles de #AdityaRoyKapur #shobitha #TheNightManager2 se termine en fanfare ! Une montre incroyable @DisneyPlusHS pic.twitter.com/HmdmCcgqck Puja Talwar (@talwar_puja) 30 juin 2023

aucune comparaison ne peut correspondre à l’og mais tom hiddleston était un tel chéri pour le dire à adi.????#AdityaRoyKapur #TheNightManager pic.twitter.com/pwNFykbkEZ ? (@ prissha16) 30 juin 2023

Le deuxième volet de l’une des meilleures adaptations de tous les temps, The Night Manager est enfin sorti ! Sans aucun doute, c’est plus explosif et palpitant que jamais ! Vraiment un contenu à ne pas manquer en streaming maintenant uniquement sur Disney+ Hotstar ! @AnilKapoor #AdityaRoyKapur @TillotamaShome pic.twitter.com/EQk30DKHje Amit Bhatia (Nouvelles ABP) (@ amitbhatia1509) 30 juin 2023

#NightManager2 le démarrage est génial. … Toutes les armes autour #AdityaRoyKapur Kartik Choudhary (@KCsThought) 30 juin 2023

#TheNightManager est un thriller captivant avec une bonne quantité de bord des mouvements du siège.#AnilKapoor Monsieur est comme un bon vin, qui ne fait que s’améliorer avec l’âge. Il est le #CoolestGangsterEver#AdityaRoyKapur a surpris tout le monde avec une performance exceptionnelle.#Examen: pic.twitter.com/3dDmrbLuC5 Rajat R Lunkad (@rajatlunkad) 30 juin 2023

The Night Manager est le remake hindi de la série britannique. Il semble que Tom Hiddleston ait aimé l’adaptation et apprécié le travail d’Aditya Roy Kapur.