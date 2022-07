Revue de la série Web Masaba Masaba 2: Masaba Gupta et Neena Gupta continuent de le tuer avec leurs bizarreries et leurs fortes vibrations féministes

Websérie : Masaba Masaba saison 2

Casting de Masaba Masaba 2: Masaba Gupta, Neena Gupta, Neil Bhoopalam

Masaba Masaba 2 Réalisateur: Sonam Naïr

Où regarder : Netflix

Revue par : Russel D’ Silva

Films et séries WebMasaba Masaba 2 critique: Un autre jeu féministe excentrique, bien que fort, basé sur des situations réelles, avec les personnes réelles dans ces situations jouant elles-mêmes une version quasi-réelle à l’écran équivaut toujours à entrer dans le plan métaphysique et est perpétuellement difficile à réaliser, ce qui a fait de la saison 1 de Masaba Masaba une montre aussi rafraîchissante et al.

Traverser des eaux non testées la première fois pourrait cependant être un coup de chance, ce qui fait de la répétition de l’acte la véritable preuve du pudding. Alors, Masaba Gupta, Neena Gupta, Neil Bhoopalam et le reste de la bande exercent-ils leurs charmes une seconde fois ? Eh bien, vous seriez tous heureux de savoir que la saison 2 de Masaba Masaba est tout aussi aérée et amusante, avec de subtils sous-entendus féministes, que la saison 1 l’était sinon plus. Alors, êtes-vous enthousiasmé par ce qu’il faut regarder ce week-end ou ce qu’il faut regarder cette semaine et vous vous demandez si Masaba Masaba 2 vaut votre temps? Faites défiler vers le bas pour mon plein Masaba Masaba saison 2 critique de la websérie…

De quoi ça parle

Masaba Gupta revient pour le deuxième tour de navigation parmi les riches et les élites du monde de la mode, du cinéma et des affaires tout en traçant le cours de ses efforts romantiques à l’envers avec l’aide et les obstacles de Neena Gupta et Dhairya Rana (Neil Bhoopalam).

Ce qui est chaud

Nous avons vu et probablement eu notre dose de la désillusion de Masaba Gupta avec les celes de Bollywood et ses épreuves et tribulations dans le monde de la mode, c’est donc comme une bouffée d’air frais que les scénaristes et le réalisateur Sonam Nair apportent la romance mousseuse de la première saison au au premier plan cette fois-ci, se concentrant davantage sur la vie amoureuse de Masaba et les nombreux ratés et chaises musicales qui l’accompagnent. Bien sûr, il y a les trucs de mode qui se passent en arrière-plan pour ceux qui sont toujours intéressés, et certains des camées de Bollywood surprennent toujours agréablement. Les performances de tout le monde sont un jeu d’enfant, et Masaba fait à nouveau un excellent travail en se jouant d’une manière légèrement fictive. Les valeurs de production astucieuses et le travail de caméra habile sont d’autres points forts.

Qu’est-ce qui ne l’est pas

Encore une fois, le spectacle souffre d’un manque de profondeur, peut-être plus cette fois-ci. Le montage est également un problème, chaque épisode devant avoir été coupé de 10 à 12 minutes.