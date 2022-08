Revue de la série Web Duranga: Gulshan Devaiah et Drashti Dhami sont de premier ordre dans ce thriller en couches où nous devinons qui est le psychopathe

Websérie : Duranga

Casting de Duranga: Drashti Dhami, Gulshan Devaiah, Rajesh Khattar, Amit Sadh

Créateur de Duranga: Goldie Behl

Où regarder : ZEE5

Revue par: Russel D’Silva

Bollywood a eu une riche histoire en ce qui concerne la représentation de psychopathes à l’écran, avec plusieurs classiques comme Darr, Deewangee, Kaun qui viennent immédiatement à l’esprit. Toutefois, lorsqu’il s’agit de la voie relativement nouvelle de l’industrie websérie, les royaumes n’ont pas encore été explorés. Eh bien, la porte de la OTT L’univers desdits royaumes a maintenant été ouvert en grand par le créateur de la série Goldie Behl, qui crée un monde sombre et intrigant avec son vedette Drashti Dhami et Gulshan Devaiah, Duranga, sur ZEE5. Alors, êtes-vous enthousiasmé par ce qu’il faut regarder ce week-end ou ce qu’il faut regarder cette semaine et vous vous demandez si Bullet Train vaut votre temps? Faites défiler vers le bas pour mon plein Revue de la série Web Duranga…

De quoi ça parle

Ira (Drashti Dhami), un flic de haut niveau de la branche criminelle de Mumbai, a construit une vie conjugale heureuse avec Samit Patel (Gulshan Devaiah), y compris le partage d’un enfant, au cours des 11 dernières années, ignorant ses pulsions psychopathes et son passé sombre à propos de son tueur en série père. Lorsque les meurtres dans le même MO du père décédé recommencent, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander si les envies de Samit ont refait surface ou y a-t-il un autre tueur adoptant le même style à l’affût ?

Regarder le Remorque Duranga dessous:

Ce qui est chaud

Dès le départ, permettez-moi de clarifier une chose : Duranga est Gulshan Devaiah et Gulshan Devaiah est Duranga, qui évoque parfaitement le langage corporel, les manières, le manque d’empathie et l’incapacité à émouvoir d’un psychopathe tout en ajoutant des cuillerées de sous-textes humains. à son personnage. Il est brillamment soutenu par Drashti Dhami alors que l’épouse sans méfiance dont le monde s’effondre lorsqu’elle apprend son histoire tout en essayant d’aller au fond d’une affaire très exigeante. Le reste du casting est également sur l’argent tandis que Goldie Behl livre son meilleur travail créatif depuis des années et la cerise sur le gâteau est l’entrée tardive d’Amit Sadh.

Bien que je n’aie pas vu Flower of Evil, le K-drama sur lequel cette série Zee5 est basée, je peux toujours affirmer que c’est une très bonne adaptation indianisée, qui vous attire avec frisson, suspense, couches de drame humain qui sont lentement décortiquées off et pas une petite quantité de pathos. La valeur de production et le travail de caméra sont également assez bons, tout comme le montage, gardant les choses vives à 9 épisodes d’environ une demi-heure chacun. Un mot de la chorégraphie d’action aussi, avec deux séquences de poursuite qui se démarquent.

Qu’est-ce qui ne l’est pas

Dans la mesure où Goldie Behl est devenu une influence créative, il lui reste encore quelques kilomètres à parcourir pour éviter les mêmes erreurs flagrantes qui ont déjà tourmenté son travail, comme les intrigues, les incohérences logiques et les scènes se terminant brusquement. Heureusement, ils sont rares à Duranga, mais ils sont encore suffisamment importants pour ne pas être négligés. Quelques décisions narratives vous demandent également de suspendre l’incrédulité, mais vous le faites volontiers puisque vous passez un si bon moment.

Verdict BL

Mis à part quelques intrigues et incohérences logiques, Duranga sur Zee5 est facilement la première série Web indienne addictive, digne de frénésie et extrêmement bien faite sur les psychopathes et les tueurs en série, capturant toutes leurs bizarreries sombres et sournoises avec des couches copieuses et à la pointe de la technologie. suspense du siège. Je vais avec 4 étoiles sur 5.