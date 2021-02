Revue de la semaine 8: la série Redmi K40, Narzo 30 Pro sont là

Revenons sur la dernière semaine de février, qui a été assez chargée.

Samsung a annoncé qu’à l’avenir, il offrirait au moins 4 ans de mises à jour de sécurité à tous les smartphones lancés après 2019. Cette énorme liste comprend les séries Z, S, Note, A, M, XCover et Tab.

Xiaomi a annoncé la série Redmi K40. Les Redmi K40, K40 Pro et K40 Pro + ont tous des écrans Samsung E4 AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz et tous les quatre ont une batterie de 4520 mAh avec une charge de 33 W qui apportera une charge de 100% en 52 minutes. Le K40 a un Snapdragon 870, les K40 Pro et Pro + ont un Snapdragon 888.

L’autre ligne Redmi de Xiaomi – le Redmi Note 10 se rapproche également. Nous avons vu les boîtes de vente au détail du Redmi Note 10 et du Redmi Note 10 Pro. Les deux promettent d’avoir des écrans AMOLED, le Redmi Note 10 aura un appareil photo principal de 48MP, tandis que le Pro apportera un vivaneau de 64MP.

Samsung a activé les fonctions d’ECG et de surveillance de la pression artérielle sur les lignes Galaxy Watch Active2 et Galaxy Watch3 dans 31 pays. Vous devrez télécharger l’application Health Monitor pour que les fonctionnalités fonctionnent.

En parlant de Samsung, il a annoncé son nouveau capteur de caméra 50MP ISOCELL GN2 avec la nouvelle technologie Dual Pixel Pro, une évolution de la technologie de mise au point automatique PDAF. La taille de type du capteur ISOCELL GN2 est 1 / 1,12 ”, ce qui est le plus grand d’un smartphone grand public et dispose de pixels de 1,4 μm pour« des photographies exceptionnellement détaillées dans des réglages normaux ». Le Xiaomi Mi 11 Ultra présentera le nouveau capteur.

En ce qui concerne les capteurs de caméra, Huawei pourrait être le premier à utiliser le capteur IMX800 de Sony. C’est le premier capteur de 1 pouce, développé pour les téléphones et il est encore plus grand que le capteur ISOCELL GN2 de Samsung. De bons moments pour la photographie mobile en effet.

Nous fermons le récapitulatif avec Huawei. Il a annoncé son téléphone pliable Mate X2 avec un design pliable, un peu comme le Galaxy Z Fold2. Il dispose d’un écran intérieur de 8 pouces avec une résolution de 2480x2200px et un rapport d’aspect carré de 8: 7,1. L’écran extérieur est un 6,45 pouces d’un aspect 21: 9 plus conventionnel. Les deux écrans sont OLED et ont un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le Mate X2 dispose également d’un système de caméra puissant avec un capteur principal RYYB 50MP, une caméra télé 12MP 3x, une caméra zoom périscope 8MP 10x et une ultra-large 16MP.

On se voit en mars!

