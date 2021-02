Revue de la semaine 7: rumeurs sur Huawei P50, Samsung Galaxy A52, A72

Bienvenue dans le récapitulatif d’une autre semaine. La série Huawei P50 a fait les manchettes – ils arriveront fin mars et comprendront trois téléphones. Comme la série P40, le P50 comportera un modèle vanille, un P50 Pro et un P50 Pro +. Ils exécuteront les chipsets Kirin 9000E (P50) et Kirin 9000 (les deux téléphones Pro), mais n’auront pas les services mobiles Google.

Le Samsung Galaxy A52 était un autre sujet brûlant la semaine dernière. Une fuite détaillée a solidifié les spécifications – le modèle 5G aura un chipset Snapdragon 750G, une caméra principale de 64MP et un Super AMOLED 120Hz 6,5 pouces 1080p. Le Galaxy A52 4G aura le même écran, uniquement à un taux de rafraîchissement de 90Hz, et un chipset Snapdragon 720G. Les deux seront alimentés par une batterie de 4500 mAh avec une charge de 15 W et comporteront une prise casque 3,5 mm, une résistance à l’eau NFC, Dual-SIM et IP67. Le Galaxy A52 4G sera au prix de 349 € dans certains pays européens, tandis que l’A52 5G coûtera 429 €. Les modèles 4G et 5G devraient arriver en Inde à la mi-mars.

En parlant de l’Inde, le Galaxy F62 est devenu officiel dans le pays cette semaine. Il contient une batterie gigantesque de 7000 mAh. Les autres points forts incluent un écran Super AMOLED Plus de 6,7 pouces, une caméra principale de 64 MP, un chipset Exynos 9825 et un prix de départ de 23 999 INR (6/128 Go).

La série Xiaomi Redmi Note 10 a été confirmée pour faire ses débuts le 4 mars. Nous attendons un appareil photo principal de 108 MP, un chipset Snapdragon 750G et un écran LCD à taux de rafraîchissement élevé sur au moins un des téléphones.

Enfin, le OnePlus 9 Pro a fuité en détail cette semaine. Il aura un écran LTPO 1440p + avec un taux de rafraîchissement de 120, un chipset Snapdragon 888, 8 Go ou 12 Go de RAM, un appareil photo principal de 48 MP et une batterie de 4500 mAh avec une charge de 64 W.

La liste complète de nos histoires les plus populaires de la semaine dernière est ci-dessous. À la semaine prochaine!

