Revue de la semaine 51 : les têtes se tournent vers 2023 – Galaxy S23, Pixel 8

C’est l’avant-dernière semaine de 2022 et nous sommes presque prêts pour 2023 et les téléphones qu’il apportera. Mais avant d’annuler 2022, jetons un coup d’œil aux meilleures histoires des sept derniers jours.

ZTE a annoncé le Nubia Z50 avec le Snapdragon 8 Gen 2 et l’appareil photo principal 64MP IMX787 35 mm que nous avons tant aimé sur l’Axon 40 Ultra. Le Nubia Z50 est pour l’instant exclusif à la Chine et commence à 2 999 CNY pour la version de base 8/128 Go.

Le OnePlus 11, qui arrivera le 7 février, aura un QHD+ AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un chipset Snapdragon 8 Gen 2, 12 Go ou 16 Go de RAM, une batterie de 4 870 mAh et une triple caméra comprenant 50 MP de large , ultra large 48MP et téléobjectif 32MP. Il y aura un selfie 16MP sur le devant.

Nous avons eu un autre regard sur les accessoires officiels de la série Galaxy S23. Les Galaxy S23, S23 + et S23 Ultra seront lancés le 1er février et auront un choix d’accessoires – étuis en cuir, étuis Smart View, étuis en silicone, etc. Le consensus est que le Galaxy S23 Ultra sera disponible en quatre couleurs au lancement – Crème, vert, lavande et noir fantôme.

La feuille de route Pixel de Google comprendra la tablette Pixel, qui devrait être lancée prochainement, ainsi que la série Pixel 8 en 2023 avec prise en charge du HDR échelonné – la possibilité de capturer différentes expositions simultanément avec les mêmes pixels. Étant donné que le capteur ISOCELL GN1 actuel à l’intérieur des Pixel 7 et 7 Pro ne prend pas en charge le HDR échelonné, nous nous attendons à ce que les téléphones Pixel 8 aient un ISOCELL GN2. La feuille de route divulguée continue de dire que le Pixel Fold arrivera à Google I/O en avril ou mai.

À la semaine prochaine!

Evan Blass a partagé une liste des accessoires officiels du prochain trio.



Les informations proviennent de deux pronostiqueurs généralement fiables.



Il comportera le même appareil photo selfie que ses deux autres frères et sœurs, le S23 et le S23+.



La caméra prendra en charge le HDR échelonné.



L’accord provisoire couvre tout, des téléphones aux scooters électriques en passant par les batteries de véhicules électriques et nécessitera le recyclage et la collecte gratuite des anciennes batteries.



Il sera lancé dans le monde entier en février de l’année prochaine.



La série Galaxy S23 devrait être lancée en février.



Cela signifie que l’A5x sera désormais la première option de la famille A.



La nouvelle stratégie « double marque » fera de OnePlus la marque pionnière des smartphones phares.



La caméra principale de 35 mm est équipée d’un capteur Sony IMX 787 qui devrait être idéal pour des prises de vue bokeh d’aspect naturel.



Il devrait être lancé prochainement en Chine.



L’appareil comportera des lunettes extrêmement minces et un design plat.



La société doit réévaluer la stratégie des iPhones de milieu à bas de gamme.



Les deux smartphones seront mis en vente en Inde la semaine prochaine.



Quiconque détient ce smartphone, s’il en est digne, possédera la puissance de charge de 150W.



L’appareil démarrera le système d’exploitation Harmony de Huawei.



La tablette et son module complémentaire de station d’accueil pour haut-parleurs.







De plus, Color OS 13 a été le déploiement le plus important et le plus rapide de l’histoire du skin personnalisé, atteignant 33 modèles et de nombreux utilisateurs au cours des quatre mois suivant son lancement.



Initialement, seul le Redmi Note 12 Pro+ était réputé arriver en Inde ce jour-là.



Ils seront présentés à Las Vegas le mois prochain.



La production de masse débutera en 2023.



Il y a un microsite teaser entier révélant les nouvelles.



Les écouteurs coûtent un peu moins de 90 £ / 100 €.