Bienvenue dans le récapitulatif d’une autre semaine. Samsung a repris l’actualité la semaine dernière grâce à une série d’histoires liées au Galaxy S21.

Nous avons vu un certain nombre de rendus du Galaxy S21 + et du Galaxy S21 Ultra, solidifiant les fuites précédentes et montrant toutes les options de couleur pour les appareils à venir. Les détails de la caméra des futurs produits phares ont également fait surface. Tous les trois bénéficieront d’une mise au point automatique sur leurs caméras ultra-larges. Sinon, les capteurs eux-mêmes semblent inchangés – résolution 12MP, 13 mm de large avec des pixels de 1,4 µm à partir d’un capteur 1 / 2,55 pouces.

Le Galaxy S21 Ultra aura deux caméras zoom 10MP – un périscope 3x f / 2.4 72mm et un périscope 10x f / 4.9 240mm. L’appareil photo principal sera le capteur 108MP avec autofocus laser et capacités améliorées de collecte de lumière.

Samsung a taquiné l’arrivée du Galaxy S21 Ultra avec support S Pen en janvier. Dans des nouvelles connexes, un rapport de Corée a réfuté les rumeurs selon lesquelles Samsung abandonnerait la série Galaxy Note en 2021. Jusqu’à présent, nous avons entendu de plusieurs sources différentes que le Galaxy Note céderait sa place phare d’automne au Galaxy Z Fold. La nouvelle que Samsung continuera à fabriquer le Galaxy Note est vraiment bonne.

Xiaomi cherchera à décrocher le droit de se vanter du premier téléphone Snapdragon 888 sur le marché. La rumeur veut que la famille Xiaomi Mi 11 devienne officielle le 29 décembre. Reste à savoir si elle sera lancée sur tous les marchés à la même date, mais nous examinons probablement l’exclusivité chinoise pendant au moins un moment.

Nous avons également appris que le Xiaomi Mi 11 Pro aura un écran QHD + de 6,76 pouces 120Hz, un appareil photo principal 50MP, une batterie 5000mAh et une charge de 55W.

Telles étaient les principales histoires de la semaine. La liste complète est ci-dessous. Rendez-vous dans une semaine!

La gamme S21 devrait arriver le 14 janvier.



Cela en ferait le premier téléphone annoncé avec un SoC Snapdragon 888.



C’est probablement la version qui sera lancée en Europe et en Inde.



Il contient un appareil photo principal de 48 MP, un écran perforé et une batterie de 4000 mAh.



Il sera plus gros que son prédécesseur.



Le produit a été conçu en coopération avec le studio japonais Nendo.



Les violettes et les blancs ont une palette de couleurs bicolores tandis que les roses et les gris s’en tiennent à une seule teinte.



L’AF permettra également la photographie macro.



Préparez-vous pour une refonte complète de la conception.



Il devrait être annoncé au premier trimestre 2021.



Les téléphones Huawei P40 et Mate 30, plus une tablette, peuvent tester le nouveau système d’exploitation. La mise à jour sera disponible OTA si vous vous inscrivez en tant que testeur.



La seconde venue de la gamme d’ordinateurs portables de Nokia.



La société travaille sur un calendrier pour apporter un nouveau phablet «l’année prochaine».



La nouvelle fonctionnalité arrive le mois prochain.



Il a été annoncé pour la première fois en 2019, mais est actuellement en cours de déploiement auprès des utilisateurs aux États-Unis.



Sans surprise, ce sera le successeur du Galaxy A71 5G.



La mise à jour apporte également la prise en charge d’Apple Fitness + et AirPods Max tout en éliminant quelques bugs en cours de route.



Un article de blog rédigé par un dirigeant majeur suggère également des téléphones pliables plus nombreux (et plus abordables), ainsi que de nouveaux développements d’appareils photo.



Il sera livré avec un chargeur 15W dans la boîte.



Il sera mis en vente en Inde à partir du 22 décembre.