Le Galaxy S21 Ultra aura quatre caméras, un panneau arrière en verre et un verre avant incurvé, tandis que les Galaxy S21 et S21 + conserveront les configurations de caméra de leurs prédécesseurs et auront des panneaux arrière en plastique et un écran plat, comme le Galaxy Note20.

Nous avons également vu les vidéos promotionnelles officielles de la série Galaxy S21 et une fuite détaillant les quatre caméras du Galaxy S21 Ultra – appareil photo 108MP de nouvelle génération, ultra-large avec mise au point automatique, périscope plié 10x et appareil photo 3x.

Nous avons également vu un document de certification indiquant que les trois produits phares ne seront pas livrés avec des chargeurs et des écouteurs dans la boîte.

Apple a finalement dévoilé ses AirPods sur l’oreille. Appelés AirPods Max, les écouteurs offrent une suppression active du bruit, mais ne se plient pas, sont livrés avec un étui à main et coûtent 549 $.

Lenovo a dévoilé les K12 et K12 Pro, rebaptisés Moto E7 Plus et Moto G9 Power pour le marché chinois. Oppo nous a donné le Reno5 5G et le Reno5 Pro 5G avec des écrans OLED à 90 Hz, une charge de 65 W et un chipset Snapdragon 765G sur le non-Pro et un Dimensity 1000+ sur le Pro.

Le 24 décembre, le Reno5 Pro + avec un Snapdragon 865 et un écran Super AMOLED 90Hz.

Les rendus sont basés sur des connaissances d’initiés fiables et nous donnent une bonne idée de ce à quoi s’attendre des trois téléphones.



Regardez un danseur de skate faire le tour de Séoul.



Une fois de plus, la société coréenne suit l’exemple d’Apple.



Les noms sont confirmés, tout comme les designs et le nombre de caméras.



En outre, le Mi 11 est livré avec trois tandis que le 11 Pro a quatre caméras à l’arrière.



Le capteur ISOCELL HM3 de 108 MP peut effectuer un zoom numérique sans perte jusqu’à 3x.



Vous ne devriez probablement pas retenir votre souffle.



Le produit phare est disponible en pré-commande aujourd’hui au prix de 549 USD / 619 EUR / 549 GBP.



Tailles et lunettes confirmées.



Rebranded Moto E7 Plus et Moto G9 Power pour le marché chinois.



Vous obtenez une introduction de deux minutes aux écouteurs, ainsi qu’une promotion plus courte qui ressemble plus à une publicité télévisée.



Aucune augmentation de prix cette année.



Il ressemblera beaucoup à son prédécesseur.



« Une chose de plus » d’Oppo était une version encore plus premium.



Le Reno5 utilise un chipset Snapdragon 765G, tandis que le modèle Pro est alimenté par une puce Dimensity 1000+.



Le nouveau capteur sera de 8×8 mm, augmenté de 4×9 mm dans les deux générations précédentes.



Le téléphone avec le numéro de modèle ASUS_I005DA aura apparemment Snapdragon 888.



La US Trade Commission et un groupe de 46 États accusent Facebook d’utiliser sa position dominante pour écraser de petits rivaux.



Il contient une caméra quad 48MP et prend en charge les réseaux 5G.



Ces informations proviennent directement du plus grand magasin de la société coréenne du sous-continent.