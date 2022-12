Revue de la semaine 50 : les détails du Galaxy S23 Ultra arrivent, Oppo Find N2/Flip officiel

Bienvenue dans notre récapitulatif de la 50e semaine de 2022, plus que deux !

Cette semaine, Oppo a lancé les Find N2 et N2 Flip. Le Find N2 est une évolution du Find N avec un corps plus fin et plus léger, une nouvelle charnière, un meilleur système de caméra et un bien meilleur affichage entre autres. Le Find N2 est doté d’une puce Snapdragon 8+ Gen 1, d’une batterie à charge plus rapide (67 W) et d’un écran de couverture de 120 Hz. Le Find N2 sera disponible en Chine pour le moment sans aucun mot sur la disponibilité mondiale.

Ce qui se mondialise, c’est le Find N2 Flip d’Oppo, qui est une toute nouvelle catégorie d’appareils pour Oppo. Il possède un écran de couverture assez grand de 3,62 pouces (un panneau OLED 60 Hz, 382 x 720 pixels) et un écran interne de 6,8 pouces 120 Hz, tandis que le traitement est géré par le Dimensity 9000+. La configuration de la caméra est un module principal de 50 MP (même capteur IMX890 1/1,56″) et une unité ultra large de 8 MP (112°, IMX355). La puce MariSilicon X est intégrée pour gérer le traitement. L’Oppo Find N2 Flip est prévu pour une sortie mondiale, tous les détails seront disponibles ultérieurement.

Xiaomi a annoncé MIUI 14, le dernier système d’exploitation basé sur Android 13 pour les appareils Xiaomi. Xiaomi dit qu’il s’agit du MIUI le plus optimisé et le plus rationalisé à ce jour et qu’il commence par Project Razor. L’équipe derrière MIUI 14 a mis à jour l’architecture du système au niveau du noyau Android avec une planification des ressources CPU, GPU et mémoire, une taille de micrologiciel système plus légère et une utilisation réduite de la mémoire. Xiaomi affirme que MIUI 14 fonctionne 60 % plus facilement que son prédécesseur sur le Xiaomi 12S Ultra. Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro seront les premiers appareils à être lancés avec MIUI 14 le 14 décembre. Xiaomi a également partagé son calendrier de mise à jour officiel pour la Chine qui comprend 11 appareils en janvier et quatre autres en avril.

Motorola a dévoilé le Moto X40 avec un chipset Snapdragon 8 Gen 2, un écran OLED 165 Hz, une résistance à l’eau IP68, une batterie de 4 600 mAh avec une charge de 125 W et une charge sans fil de 15 W. Le X40 est équipé d’un capteur 50MP (1/1.56″) avec OIS et pixels de 1.0µm. À côté de la caméra principale se trouve un objectif ultra grand angle (117°) avec un capteur de 50 MP (pixels de 1,3 µm). Celui-ci est doté d’une mise au point automatique, ce qui lui permet de prendre des images macro à partir de 2,5 cm/1″. Également à bord se trouve une caméra portrait 2x avec un capteur 12MP (IMX663, 1,22µm pixels). Pour les selfies, il existe une caméra selfie 60MP avec un trou de perforation centré. Le Motorola Moto X40 est en pré-commande en Chine en ce moment, l’expédition devrait commencer le 22 décembre.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra a été détaillé via une liste TENAA. Le téléphone mesure 163,4 x 78,1 x 8,9 mm et pèse 233 g – les mêmes dimensions que le S22 Ultra sortant. La batterie est également la même à 5 000 mAh. Les caméras n’étaient pas répertoriées, nous n’avons donc pas eu de confirmation sur le prétendu nouveau capteur 200MP (1/1,3″, 0,6µm, résolution par défaut 12MP). La caméra principale ferait enfin le saut vers la vidéo 8K @ 30fps (les modèles précédents s’en tiennent à une cinématique 24fps).

L’événement Samsung Unpacked aura lieu la première semaine de février, selon des informations privilégiées, le lancement devrait avoir lieu quelques semaines plus tard fin février.

Découvrez la liste complète de nos histoires les plus populaires cette semaine ci-dessous!

Le téléphone aura essentiellement la même taille que son prédécesseur et comportera la version overclockée du Snapdragon 8 Gen 2.



Une interprétation plus légère et visuellement raffinée de MIUI.



Ce n’est pas un développement choquant, mais c’est bien d’avoir une confirmation officielle.



On ne sait pas lequel de ses frères et sœurs le rejoindra.



Il n’y a pas de X40 Pro, du moins pas encore. La seule chose qui empêche cela d’une étiquette “pro” peut être la caméra principale. Sur le plan positif, il est moins cher que le X30 Pro.



Le moniteur de productivité E 24 moins cher sera lancé plus tard.



Les trois smartphones ont été annoncés avec Android 11.



Oppo a appris du Find N et a considérablement amélioré la conception de sa charnière pour rendre les téléphones légers, durables et réduire le pli.



L’île de la caméra est de retour – avec une vengeance. Et est-ce juste nous ou est-ce que le logo Hasselblad est plus grand qu’avant ?



Des dizaines de correctifs de sécurité sont également inclus.



Et pourtant, on ne sait pas quand chacun d’entre eux recevra le nouveau logiciel.



Voici les nouveautés de l’interface utilisateur Realme 4.0 basée sur Android 13.



La société appliquera les changements uniquement sur les marchés de l’UE.



Les téléphones Galaxy de près de 20 pays reçoivent l’ensemble des personnalisations.



Le téléphone sera probablement lancé bientôt.



Le OHealth H1 est un moniteur de santé intelligent, le MariSilicon Y un SoC audio Bluetooth avancé.



Il prendra en charge la sortie de puissance 11V/9.1A.



Les deux téléphones datent de début 2020 et ont commencé leur vie avec Android 10. La tablette date de l’année dernière.



Les rumeurs passées suggèrent que nous pourrions voir le premier chipset Samsung exclusif de la série Galaxy S dans le courant de 2025.



Le pliable de deuxième génération d’Oppo est là et meilleur à presque tous les égards.



Au cours du quatrième trimestre de cette année, le succès de l’iPhone 14 Pro et Pro Max a stimulé la part de marché d’iOS. Cependant, Android plane toujours au-dessus de la barre des 70 %.



Il a été certifié avec deux chargeurs – l’un est de 68 W et l’autre est un adaptateur GaN de 125 W.



Nous apercevons son dos et la conception de l’îlot de caméra de type vivo (ou est-ce que Poco).