Une autre semaine est terminée, alors regardons les grandes histoires qu’elle a apportées. Celui-ci était mouvementé. Notre histoire principale était un test de chute, mettant en vedette le Galaxy S21 Ultra et l’iPhone 12 Pro Max. Aucun des deux n’est sorti beau, alors ne le regardez peut-être pas si vous avez le cœur faible.

Nous avons assisté à quelques plongées profondes dans le Galaxy S21 Ultra. On a examiné en profondeur le nouveau chipset Exynos 2100, sa consommation d’énergie et ses performances par rapport au Snapdragon 888 et à l’Exynos 990 de l’année dernière. La conclusion est que le Snapdragon 888 est un peu plus efficace dans la façon dont il délivre sa puissance, mais peut conduire à plus de chaleur, tandis que l’Exynos 2100 est un grand pas en avant par rapport à son prédécesseur.

Un autre article comparait l’écran OLED du Galaxy S21 Ultra à ses prédécesseurs dans le Galaxy S20 Ultra et le Galaxy Note20 Ultra. Le nouveau panneau est beaucoup plus efficace lors de l’affichage du contenu, consommant moins d’énergie tout en offrant une luminosité plus élevée.

Xiaomi rend désormais plus difficile le téléchargement et l’installation de Google Mobile Services sur ses téléphones chinois. Auparavant, c’était une procédure simple pour obtenir GMS sur des téléphones Xiaomi non GMS destinés à la Chine, ce qui incitait de nombreuses personnes à les acheter moins cher et à les importer dans leur pays. La société a précisé plus tard que le changement n’affecterait que certains de ses téléphones sans donner de listes détaillées.

Le Sony Xperia 1 III a encore fui cette semaine. Nous avons vu le téléphone dans une vidéo 360, mais malheureusement, nous n’avons pas acquis de connaissances significatives sur ses composants internes.

Un Poco X3 Pro arrive, selon plusieurs certifications. Nous n’en savons pas encore grand-chose. Il démarrera MIUI 12 et offrira une connexion Wi-Fi et NFC double bande. LTE sera pris en charge, mais pas la 5G.

Le Xiaomi Mi 11 Lite sera livré avec une caméra à zoom 5x et un nouveau chipset Snapdragon – SM7350. La rumeur veut qu’il s’agisse d’un futur Snapdragon 755G. Le Mi 11 Lite aura un appareil photo principal de 64 MP, au lieu du 108 MP sur le Mi 11.

Nous avons vu la prochaine série Oppo Find X3 dans une image. La gamme comprendra le Find X3 Pro 5G, le Find X3 Neo 5G et le Find X3 Lite 5G, ce dernier étant un Reno4 5G rebaptisé. Une autre fuite a révélé quelques détails sur le Find X3 Pro. Il aura un Snapdragon 888 et un QHD + OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement variable – 10Hz-120Hz. Il y a un débat sur les caméras – certaines rumeurs font état de deux capteurs Sony IMX766 de 50 MP, tandis que la fuite de cette semaine a indiqué un appareil photo 16 MP, qui pourrait être le nombre de pixels, suggérant un appareil photo 64 MP.

La liste complète des meilleures histoires est ci-dessous. À la semaine prochaine!

L’arrière de l’iPhone se brise, le même avant du Galaxy.



Mais la différence entre les deux chipsets 2021 est négligeable.



Les utilisateurs doivent recourir à des distributeurs d’applications tiers comme CoolAPK ou APKPure.



L’extérieur du Xperia 1 II est assez différent des autres produits phares de 2021: prise jack 3,5 mm, haut-parleurs stéréo appropriés, emplacement microSD et déclencheur.



Il semble que le X3 Pro arrivera bientôt sur les marchés mondiaux.



Il sera alimenté par le SoC Exynos 9825.



Le téléphone serait livré avec le Snapdragon 755G encore inopiné, censé être construit sur la technologie de processus 5 nm.



La bosse de la caméra semble intéressante mais étrange.



La consommation d’énergie des gros cœurs indiquait que Qualcomm avait la puce la plus efficace, mais ce n’est peut-être pas le cas après tout.



Sunny Optical devait entrer dans la production d’iPhone d’Apple depuis un certain temps maintenant.



Le partenariat stratégique entre les deux marques pourrait bientôt atteindre de nouveaux sommets.



Nous savons à peu près tout sur le Galaxy A52 5G, en dehors du prix.



Cet appareil – PEEM00 – est probablement le téléphone Pro plutôt que le téléphone vanilla car il contient 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.



Les nouveaux Galaxy A02 et M12 recevront des mises à jour de sécurité tous les trois mois.



iOS 14.5 permet également la prise en charge mondiale de la double carte SIM 5G et est livré avec des contrôles de transparence de suivi des applications.



Il sera alimenté par le SoC Snapdragon 750G, emballera un écran perforé et comportera une caméra arrière quadruple.



En outre, la FCC permettra au Pixel 5 (et au LG Wing) d’utiliser la bande n77 pour la 5G aux États-Unis.



La mise à jour suivra un calendrier de publication progressif.



Le Redmi K40 Pro se présente comme un téléphone incroyable pour son prix.



La société a annoncé la réalisation sur Weibo.



Les fonctionnalités sont attendues ce mois-ci.



Le nouvel émetteur OLED de Samsung apporte de gros gains d’efficacité.



Il sera mis en vente la semaine prochaine.



À titre de comparaison, le Nokia 1.3 avait un écran de 5,71 « , un pouce plus bas que le nouveau modèle. De plus, la capacité de la batterie a augmenté (de 3 000 mAh à 4 000 mAh).