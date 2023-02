Revue de la semaine 5 : la série Samsung Galaxy S23 est officielle

Cette semaine a finalement mis fin à la série de fuites de la série Galaxy S23 après presque toutes les semaines depuis l’été dernier en avait ou en était complètement dominée. Cela signifie également que la série Galaxy S23 n’offrait presque aucune surprise, ce qui enlève une partie du plaisir.

Nous avons pu obtenir le nouveau Galaxy S23 Ultra à temps pour faire une fusillade rapide avec son prédécesseur, le Galaxy S22 Ultra. Nous avons comparé le nouvel appareil photo 200MP à son ancêtre 108MP, ainsi qu’aux appareils photo à zoom 3x et 10x des nouveaux et des anciens. Le nouvel appareil photo principal du Galaxy S23 Ultra prend des images plus nettes avec des niveaux de détail nettement plus élevés. Certains pourraient même dire que les images sont un peu trop nettes, mais l’avantage du détail est indéniable, même en basse lumière.

Le Galaxy S23 Ultra a été précommandé cette semaine dans le monde entier, à partir de 1 400 € en Europe, 1 200 $ aux États-Unis et 115 000 ₹ en Inde. Les dates d’expédition varient d’un pays à l’autre, mais les premiers arrivages devraient avoir lieu après lundi.

Les Galaxy S23 et S23+, les ventes commenceront dans quelques semaines. Voici les prix de départ : le S23 (8/128 Go) coûte 800 $/950 €/80 000 ₹, et le S23+ (8/256 Go) coûte 1 000 $/1 210 €.

Nous avons eu notre premier aperçu du Sony Xperia 1 V, vantant un design arrière similaire mais avec l’absence notable d’une caméra ToF et du capteur IR RVB. Le Xperia 1 V devrait être l’appareil Snapdragon 8 Gen 2 le plus fin lorsqu’il deviendra officiel, probablement au Mobile World Congress plus tard ce mois-ci.

Nous tournons maintenant notre attention vers l’événement OnePlus prévu la semaine prochaine. Il apportera, entre autres, les OnePlus 11 et OnePlus 11R. Nous les couvrirons en détail une fois qu’ils arriveront.

A dans une semaine !

L’appareil photo 200MP est-il meilleur que celui de 108MP ?



La conception, l’affichage, la capacité de la batterie et le S Pen sont restés pour la plupart les mêmes que sur le S22 Ultra.



Samsung a changé le style de ces deux pour correspondre à l’Ultra. Et non, il n’y a pas d’Exynos cette année.



Le dernier système d’exploitation Samsung sera une mise à jour mineure par rapport à One UI 5 existant.



Le service met en œuvre les changements aux États-Unis et au Canada.



Quelques capteurs ont disparu du réseau de caméras.



UFS 4.0 ne sera utilisé que pour le modèle de capacité supérieure de 256 Go. Il peut aussi y avoir d’autres réductions.



Sera lancé aux côtés du OnePlus 11 le 7 février.



Nous attendons également de nouveaux ordinateurs portables Galaxy Book et One UI 5.1.



Les téléphones sont déjà répertoriés pour la précommande et la vente au Vietnam.



Le modèle compact GTR arrive bientôt.



Il a été directeur de Xiaomi India avant d’être promu Global VP.



Il y aura un autre Pro utilisant le Dimensity 9200 à la place. Celui-ci comportera un capteur plus petit dans son appareil photo principal.



L’édition de cette année est développée avec l’artiste coréen DJ Yaeji.



Comme prévu, les prix ont augmenté dans certaines régions. Du côté positif, les Galaxy S23 + et S23 Ultra ont désormais une capacité de stockage de base plus élevée.



Ainsi que la technologie utilisée pour la fabrication de semi-conducteurs, l’IA et l’informatique haute performance et cloud.



L’entreprise n’avait tout simplement pas assez de ressources pour traiter avec les opérateurs américains lors de la conception du téléphone (1). Il a considérablement grandi depuis et se sent prêt maintenant.



Selon les rumeurs, les deux tablettes apporteraient des écrans LCD IPS de 11 pouces avec des taux de rafraîchissement de 120/144 Hz.



Le modèle « vanille » ne rejoindra pas son frère « Pro » dans le sous-continent, mais sera plutôt vendu en Europe.



Toutes les options sont plus chères que les produits phares de l’année dernière.



Les quatre ordinateurs sont équipés de processeurs Intel de 13e génération, d’écrans AMOLED 120 Hz et d’un son haut de gamme.



Il s’agit de la version domestique du OnePlus 11R.



Liens vers tout ce que vous voudrez peut-être savoir sur les nouveaux téléphones et ordinateurs portables phares en un seul endroit.



Il s’agit simplement d’une réservation, pas d’une précommande, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de verser d’acompte – juste pour configurer un rappel par e-mail.