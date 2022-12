Revue de la semaine 49 : Xiaomi 13, Tecno Phantom X2, iQOO 11 officiel, Realme 10 Pro global

Ce fut une grande semaine pour le mobile puisque Xiaomi, Tecno, iQOO et Realme ont organisé de grands événements. Tecno a annoncé la série Phantom X2 avec les X2 et X2 Pro. Les deux ont des chipsets Dimensity 9000 et des écrans AMOLED de 6,9 ​​pouces. Le Phantom X2 Pro est doté d’un appareil photo portrait rétractable unique avec un grand capteur de type 1/2,7 pouces et un objectif lumineux f/1,5. La série X2 sera mise en vente dans les prochaines semaines. Nous n’avons de prix que pour l’Arabie saoudite pour le moment ; le Phantom X2 coûte 2 700 SAR (720 $/685 €/59 000 ₹), tandis que le Phantom X2 coûte 3 500 SAR (930 $/885 €/76 700 ₹).

La sous-marque iQOO de Vivo a annoncé les iQOO 11 et iQOO 11 Pro. La paire apporte le nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 2, la nouvelle norme de stockage UFS 4.0 plus rapide, des écrans AMOLED E6 compatibles 144 Hz et des systèmes à trois caméras – l’iQOO 11 a une caméra large Samsung GN5 de 50MP, tandis que le Pro a une caméra principale IMX866 de 50MP . Côté batterie, le 11 apporte un pack de 5 000 mAh avec une charge de 120 W, tandis que le Pro dispose d’une batterie de 4 700 mAh avec une charge filaire de 200 W et une charge sans fil de 50 W. L’iQOO 11 est disponible en Chine mais se mondialise également, en commençant par la Malaisie et la Thaïlande, puis l’Inde, tandis que l’iQOO 11 Pro est pour l’instant uniquement en Chine.

En parlant de global, les Realme 10 Pro et 10 Pro + sont tous deux devenus disponibles en dehors de la Chine. Realme 10 Pro commencera à 319 $ dans sa version 8/128 Go, tandis que Realme 10 Pro + est au prix de 379 $ pour la même combinaison de RAM et de stockage. Les deux appareils sont proposés dans les couleurs dégradées Dark Matter Black, Nebula Blue et Hyperspace. Les ventes ouvertes commencent le 14 décembre pour le 10 Pro+ et le 16 décembre pour le 10 Pro.

La série 13 de Xiaomi est devenue officielle dimanche. Les Xiaomi 13 et 13 Pro sont pour le moment destinés à la Chine, mais nous espérons qu’ils deviendront également mondiaux. Les deux ont un chipset Snapdragon 8 Gen 2. Le Xiaomi 13 Pro dispose d’un écran de 6,73 pouces 3200x1440px 120Hz et d’une batterie de 4820mAh avec une charge filaire de 120W et une charge sans fil de 50W. En ce qui concerne l’appareil photo, le Pro dispose d’un appareil photo principal de type IMX989 de 50MP 1 pouce, d’un appareil photo ultra large 50MP 14mm et d’un appareil photo zoom 75mm f/2.0. Le Xiaomi 13 dispose d’un écran de 6,36 pouces 2400x1080px 120Hz et d’une batterie de 4500mAh avec une charge filaire de 67W et une charge sans fil de 50W. Son système de caméra n’est pas aussi robuste, avec une caméra principale IMX800 de 50MP, un ultra large de 15 mm et le même zoom de 75 mm.

