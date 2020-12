Bienvenue dans votre récapitulatif hebdomadaire et celui-ci concerne le chipset Snapdragon 888 récemment annoncé. Le premier à présenter le nouveau noyau puissant Cortex-X1, fonctionnant jusqu’à 2,84 GHz et promettant une augmentation de 25% des performances par rapport au Snapdragon 865, tout en étant 25% plus efficace. Sur le plan graphique, le GPU Adreno 660 sera 35% plus rapide que l’Adreno 650, tout en étant 20% plus efficace.

Après l’annonce de Qualcomm, il semblait que tous les fabricants de téléphones voulaient prétendre qu’ils fabriquaient des téléphones avec le Snapdragon 888. Nous vous avons également présenté un premier aperçu exclusif de la Realme Race, qui exécute le Snapdragon 888 et sortira probablement en janvier.

La série Samsung Galaxy S21, également prévue pour janvier, proposera également le Snapdragon 888 aux côtés de son propre chipset Exynos 2100.

Le Xiaomi Mi 11 apportera le Snapdragon 888, mais il reste un mystère si le Mi 11 précédera la série Galaxy S21 ou s’il la suivra. Redmi adoptera également la dernière puce de Qualcomm.

La série Find X3 d’Oppo aura également le 888, tout comme le smartphone V2056A de vivo.

Les OnePlus 9 et 9 Pro, qui utiliseront probablement également la prochaine super-puce de Qualcomm divulguée dans de nouveaux rendus de haute qualité, montrant un nouveau design qui sera présenté en mars.

Samsung a publié le calendrier de sortie de OneUI 3.0 et a même lancé un micrologiciel stable pour la série Galaxy S20 pour Verizon aux États-Unis et en Europe.

Dans des nouvelles connexes, Reuters a confirmé par ses propres sources que Samsung ne publierait pas de smartphone Galaxy Note en 2021.

Telles étaient les histoires clés. Rendez-vous dans une semaine!

