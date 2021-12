Revue de la semaine 48: Snapdragon 8 Gen1 est là, les détails de Realme GT 2 Pro émergent

Qualcomm a dévoilé son prochain chipset phare pour les téléphones Android et il marque une déviation de la convention de nommage. Pour commencer, ce n’est plus Qualcomm Snapdragon, mais juste Snapdragon. Rencontrez le Snapdragon 8 Gen1 – c’est le nouveau schéma de nommage, le chiffre pour la classe (8 étant le produit phare) et une génération. Il s’agit du premier chipset 4 nm de Qualcomm et du premier à utiliser cette nouvelle génération d’architectures CPU.

Le processeur conserve la conception à trois clusters, cependant, les cœurs sont désormais basés sur les conceptions ARMv9. Cela signifie que le cœur principal est un Cortex-X2 et qu’il fonctionnera à 3,0 GHz. Il est soutenu par trois cœurs de performance basés sur le Cortex-A710, ceux-ci fonctionneront à 2,5 GHz et quatre cœurs d’efficacité basés sur le A510 fonctionnant à 1,8 GHz.

Dans l’ensemble, le nouveau processeur sera 20% plus rapide que celui du Snapdragon 888 tout en réduisant la consommation d’énergie jusqu’à 30%.

Passons au Realme GT 2 Pro, dont le nom a été confirmé et est apparu dans les rendus cette semaine. Il possède une puissante visière de caméra couvrant le haut du dos. Il y a trois modules de caméra visibles logés dans l’engin avec deux tireurs de 50MP aux côtés d’un vivaneau de 8MP.

Les Honor 60 et 60 Pro ont été dévoilés. Le Pro dispose d’un Snapdragon 778G+, d’un appareil photo principal de 108 MP et d’une paire de capteurs de 50 MP – un pour l’ultra large à l’arrière et un autre pour le selfie à l’avant. Le 60 utilise un Snapdragon 778G et échange la paire d’appareils photo 50MP contre un selfie ultra-large 8MP et 32MP.

Les Honor 60 et 60 Pro sont actuellement en précommande en Chine. Le modèle vanille commence à 2 700 CNY (425 $/375 €/31 800 ) pour le modèle 8/128 Go, mais il existe également des options 8/256 Go et 12/256 Go (chaque étape ajoute 300 CNY au prix). Le 60 Pro commence à 3 700 CNY (580 $/515 €/43 500 ₹) pour une unité de 8/256 Go, et vous pouvez passer à 12/256 Go pour 300 CNY de plus.

Pendant ce temps, nous avons appris que les Samsung Galaxy S22 et S22+ utiliseraient des capteurs principaux 50MP 1/1,57″ avec des pixels 1,0 µm et une ouverture f/1,8 pour leur appareil photo principal. Cela ressemble au Samsung GN5 ou au Sony IMX766. Le téléobjectif passera de l’approche actuelle du zoom numérique sans perte à un zoom optique plus traditionnel avec un grossissement 3x (ouverture f/2,4). Il s’agira d’un capteur de 10 MP avec un format optique 1/3,94″ et des pixels de 1,0 µm.

Rejoindre ceux-ci sera un capteur 12MP pour l’appareil photo ultra-large – 1/2,55″ de taille avec des pixels de 1,4 µm et une ouverture f/2,2. C’est essentiellement le même que sur la série S21. La caméra selfie sera également la même que sur le S21/S21+, c’est-à-dire un capteur 10MP (1/3,24″, 1,22 µm) avec une ouverture f/2,2.

Ce sont les histoires clés de cette semaine. A la prochaine !

