Revue de la semaine 48 : la série Xiaomi 13 arrive, l’Axon 40 Ultra Space Edition de ZTE est là

La série Xiaomi 13 devait être lancée cette semaine aux côtés de MIUI 14, mais elle a été reportée parallèlement aux lancements de Huawei, iQOO et MediaTek. Nous avons encore quelques détails sur le système de caméra du Xiaomi 13 Pro. Il utilisera la caméra principale de type 1 pouce du 12S Ultra – un capteur Sony IMX898. Le téléobjectif 3x aura un objectif flottant, l’aidant à se concentrer aussi près que 10 cm en cas de besoin. Nous avons également vu un journal des modifications pour MIUI 14 avec plus d’options de personnalisation, un tout nouveau format de widget, un accent sur la confidentialité, et plus encore.

Corning a dévoilé le Gorilla Glass Victus 2 avec une résistance aux chutes bien améliorée. Les smartphones ornés de Gorilla Glass Victus 2 devraient arriver sur le marché dans les prochains mois, mais Corning ne nomme pas encore de noms.

ZTE a annoncé une version limitée de l’Axon 40 Ultra, baptisée Space Edition. Il dispose de 18 Go de RAM, 1 To de stockage et d’un dos en céramique. Il est lié à la Chine et coûtera 7 700 CNY (1 075 $/1 035 €/88 000 ₹) avec la RAM et le stockage susmentionnés.

L’Infinix Zero 5G 2023 était une autre annonce de la semaine dernière, avec une puce Dimensity 1080, un écran de 6,78 pouces à 120 Hz, un appareil photo principal de 50 MP et un prix de départ de 239 $. On ne sait toujours pas quels marchés l’obtiendront et quand.

Les nouvelles spécifications Oppo Find N2 sont arrivées. Le pliable aura deux écrans Samsung E6 AMOLED avec une résolution de 120 Hz – un écran de couverture de 5,54 pouces et un intérieur de 7,1 pouces. Nous avons également vu une vidéo pratique sur le Oppo Find N2 Flip.

Enfin, le processeur M2 Max d’Apple a été benchmarké dans Geekbench sur un MacBook Pro inédit. La puce a un processeur à 12 cœurs – c’est deux cœurs physiques de plus que le M1 Max, tandis que l’ordinateur portable lui-même dispose de 96 Go de RAM, ce qui est plus que les 64 Go configurables actuels des ordinateurs portables MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces.

