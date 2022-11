Revue de la semaine 47 : la série X90 de Vivo, les débuts de la série Honor 80 et Oppo Reno9

Une autre semaine plus tard, celle-ci culminant dans une folie du Black Friday, alors récapitulons. Vivo a dévoilé la série X90, en commençant par la Chine. Les vivo X90 Pro+, X90 Pro et X90 partagent de nombreuses similitudes mais aussi quelques différences – le produit phare X90 Pro+ a un appareil photo principal de 50,3 MP de type 1,0 pouce, un zoom 64MP 90 mm 3,5x, un zoom 50 mm 2x et un 48MP ultra large, ainsi qu’un chipset Snapdragon 8 Gen 2. Le X90 Pro partage l’appareil photo principal de type 1,0 pouce et le téléobjectif 2x mais n’a pas le zoom 90 mm et dispose d’un ultra large 12MP. Le X90 Pro et le X90 utilisent tous deux le Dimensity 9200. Les deux contiennent également une charge filaire de 120 W. Nous attendons avec impatience la disponibilité internationale.

La série Reno9 d’Oppo est également arrivée cette semaine avec une liste au son similaire à celle du vivo – Reno9, Reno9 Pro et Reno9 Pro+. Le Pro + a un Snapdragon 8 = Gen 1 et une triple caméra, tandis que le Reno9 Pro a un Dimensity 8100-Max et le Reno9 a un Snapdragon 778G. Les trois téléphones seront lancés en Chine le 2 décembre avec une disponibilité internationale plus tard.

La série Honor 80 est également officielle avec les Honor 80 Pro, Honor 80 et Honor 80 SE. Les Honor 80 Pro et 80 ont des caméras principales de 160 MP et des processeurs Qualcomm – le Snapdragon 8+ Gen 1 pour le Pro et le Snapdragon 782G pour la vanille.

En parlant du Snapdragon 782G, il a également été officialisé cette semaine. Il s’agit essentiellement d’un Snapdragon 778G+ avec un processeur plus rapide de 200 MHz, promettant une augmentation de 5 % dans le traitement et de 10 % dans les graphiques.

Il y a beaucoup d’offres Black Friday en cours, y compris des ordinateurs portables, des montres intelligentes, des périphériques de jeu, des téléphones, des écouteurs, des tablettes et des appareils photo. Et le Cyber Monday arrive demain, alors gardez un œil sur les nouvelles offres sur GSMArena.com !

