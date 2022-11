Revue de la semaine 46 : Snapdragon 8 Gen 2 arrive, Realme 10 Pro et Pro+ annoncés

Les sept derniers jours ont été marqués par le sommet annuel de Qualcomm à Hawaï, où la société a annoncé son nouveau chipset phare Snapdragon 8 Gen 2. Presque tous les principaux fabricants ont confirmé qu’ils lanceraient un téléphone avec le SoC, mais les derniers rapports ont révélé que Samsung obtient un version spéciale avec une fréquence plus élevée.

La plate-forme elle-même promet une augmentation de 35% des performances avec une efficacité 40% supérieure. Le cœur principal du processeur, le Kryo Prime, fonctionne à près de 3,2 GHz, puis nous avons quatre cœurs à 2,8 GHz et trois pour l’efficacité à 2,0 GHz. Qualcomm a également développé le lancer de rayons en partenariat avec Oppo, et nous sommes sur le point de voir même des jeux incroyablement réalistes dans un avenir proche.

Des fuites ont révélé que le smartphone Samsung Galaxy A54 tant attendu conservera la triple caméra à l’arrière, mais cette fois il n’y a pas d’îlot – seuls les objectifs dépasseront du dos plat.

La série Realme 10 Pro est arrivée avec des caméras 108MP, la version Pro+ apportant un joli AMOLED avec des côtés incurvés. Le Plus et son frère Pro régulier ont une batterie de 5 000 mAh et seront livrés avec Realme UI 4.0 basé sur Android 13 prêt à l’emploi.

Voici la liste complète des meilleures histoires des sept derniers jours. A dans une semaine !

Il devrait devenir officiel début 2023.



Le Galaxy S23 Ultra dépassera la résolution de 108MP de ses prédécesseurs et offrira un traitement d’image amélioré.



Il y a des améliorations de performances sur tous les fronts, mais Qualcomm est resté concentré sur l’efficacité. Il y a aussi des améliorations de l’IA et du modem.



Il arrivera en mai 2023 aux côtés de la tablette Pixel.



La smartwatch atteint “une précision comparable mais inférieure à celle des mesures de laboratoire” lors de l’analyse d’impédance bioélectrique (BIA).







Les ventes ouvertes en Chine sont prévues pour le 25 novembre.



Trois téléphones sont attendus, et tous auront une option de couleur rouge.



Les deux fonctionnalités sont exclusives à la dernière version bêta de WhatsApp pour Android.



Le téléphone aura un OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.



Notre liste restreinte des meilleurs téléphones pour entrer dans le segment de 600 € à 800 € se présente avec différentes spécifications, tailles et facteurs de forme.



Les téléphones auront Realme UI 4.0 dès la sortie de la boîte.



La série Honor 80 arrive le 23 novembre avec le smartphone pliable Magic Vs.



La société a confirmé que le chipset sera utilisé dans son prochain produit phare Find X.



Une variante physique SIM + e-SIM sera disponible.



Il est livré avec 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et plusieurs goodies sur le thème de Diablo.



Il était auparavant disponible pour les utilisateurs de la version bêta de One UI 5.0, mais il est désormais disponible pour tous les propriétaires de Galaxy Z Flip4 et Z Fold4.



Le téléphone aura un îlot de caméra qui ressemble au numéro 8.



La série X90 devrait faire ses débuts mardi prochain.



Le prochain téléphone phare pourrait être lancé en Inde en janvier.



Vous pouvez enfin désactiver votre fond d’écran et vos notifications sur l’écran AOD.



Selon Digital Chat Station, cette génération se concentre sur une qualité de construction supérieure et des performances de premier ordre.



La puce phare de nouvelle génération vient d’être annoncée. Il promet des améliorations sur tous les fronts par rapport à la 8 Gen 1.



Il sera dévoilé le 22 novembre en Chine.