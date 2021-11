Revue de la semaine 46: Motorola abandonne cinq téléphones, fuite des spécifications OnePlus 10

Bienvenue dans le récapitulatif d’une autre semaine. Motorola a dévoilé cinq smartphones de la série G avec le meilleur d’entre eux, le G200 5G à 450 €, accompagné d’un Snapdragon 888+. Il possède un écran LCD de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W. Du côté de l’appareil photo, le G200 5G dispose d’un appareil photo 108MP qui regroupe les pixels 9 à 1 pour un résultat ultra-large de 12MP, 13MP avec AF et un capteur de profondeur.

Le Moto G71 5G apporte un panneau OLED de 6,4 pouces à 60 Hz, une puce Snapdragon 690 avec 6 Go ou 8 Go de RAM, un appareil photo principal de 50 MP et une batterie de 5 000 mAh. Il coûtera 300 €.

Le Moto G51 5G utilise un Snapdragon 480+, un appareil photo principal de 50 MP, une batterie de 5 000 mAh et un écran LCD de 6,8 pouces à 120 Hz. Il est au prix de 230 €.

Enfin, les Mto G41 et G31 sont tous deux uniquement 4G, tous deux ont des chipsets Helio G85 et des batteries de 5 000 mAh, des écrans OLED de 6,4 pouces à 60 Hz, mais diffèrent en termes d’appareils photo – le G31 a un appareil photo principal de 50 MP, tandis que le G41 a un 48MP un. Le Moto G41 coûte 250 € et le G31 200 €.

Le OnePlus 10, que nous avons vu dans ses premiers rendus la semaine dernière, portera en effet le design rendu. Il arrivera fin janvier ou début février. Le OnePlus 10 Pro aurait une batterie de 5 000 mAh qui passerait à 100 % à plat en seulement 20 minutes, grâce à une charge de 125 W. Le OnePlus 10 arrivera en noir ou en bleu.

De manière assez surprenante, le téléphone Balmuda était la nouvelle la plus chaude cette semaine. Connue pour ses appareils électroménagers haut de gamme et son four grille-pain à 300 $, en particulier, la marque japonaise Balmuda a annoncé son premier smartphone, doté d’un écran de 4,9 pouces avec une résolution FHD+ et un format d’image 16:9. Il y a un cadre visible autour de l’écran et une découpe perforée dans le coin supérieur droit pour la caméra selfie 8MP. Le téléphone Balmuda est disponible en noir et blanc et se vend au prix de 104 800 JPY (916 $) et pour cela, vous obtenez un chipset Snapdragon 765 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il y a un seul appareil photo 48MP à l’arrière. Il y a aussi un scanner d’empreintes digitales capacitif.

Apple a officialisé la réparation en libre-service. Cela signifie que la société vendra des pièces de rechange d’origine pour son iPhone directement aux utilisateurs pour les réparer eux-mêmes. Cela inclut les réparations d’écran, les remplacements de batterie et les modules de caméra pour les gammes iPhone 13 et iPhone 13. Plus tard, Apple ajoutera ses ordinateurs Mac M1 au programme Self Repair.

Ce sont les moments forts de la semaine. La liste complète des sujets d’actualité est ci-dessous. Profiter du week-end!

